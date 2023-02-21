Президент озвучил новые меры социальной поддержки: Чем они уникальны и на сколько вырастут выплаты В своём Послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новых мерах социально-экономической поддержки. Кому выдадут жильё, проведут бесплатный газ, предоставят льготы и повысят выплаты? 21 февраля, 11:29 Обложка © ТАСС / Река Александр

Как изменится порядок начисления льгот

Президент предложил создать специальный государственный фонд, который будет оказывать адресную помощь ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов. Его задача — координировать решение всех социальных вопросов, за каждой семьёй, которой положена помощь, будет закреплен отдельный социальный работник. Работать фонд будет по принципу одного окна, а его отделения уже в этом году появятся во всех регионах страны.

Владимир Путин обратил внимание, что создание специального фонда для помощи ветеранам, военнослужащим и их семьям не снимает ответственности со всех органов власти. Президент поручил также установить для всех участников спецоперации двухнедельный отпуск раз в полгода, не считая дороги.

— Эти новшества показывают развитие вектора господдержки в сторону социальных инициатив. Получить помощь теперь станет проще. Уже несколько лет назад наметился тренд на модернизацию системы получения льгот, компенсаций, пенсий и пособий. Многие выплаты теперь можно оформить онлайн, а получить меры соцподдержки стало проще. С помощью нового фонда удастся перераспределить нагрузку между организациями. В результате адресную поддержку должны оказывать быстрее, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Кому предоставят льготное жильё и бесплатный газ

Президент поручил запустить специальную программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК. Такие кредиты будут выдаваться по ставке значительно ниже рыночной, а к строительству жилья должны приступить в самое ближайшее время. Значительную часть платы за жильё возьмёт на себя государство.

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Будет продолжена программа бесплатной газификации в России. Для физических лиц она будет действовать на постоянной основе. Программу распространят также на социальные объекты — детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты.

Президент поручил правительству найти резервы для расширения программы выдачи жилищных сертификатов учёным. Она нацелена на поддержку молодых специалистов. Сейчас, чтобы получить сертификат, молодой учёный должен проработать научным или научно-педагогическим сотрудником не менее пяти лет. К тому же у него должна быть учёная степень кандидата или доктора наук. Для участия в программе кандидат наук не должен быть старше 35 лет, а доктор наук — 40 лет.

Как будут выплачивать пенсии и пособия на детей

Владимир Путин призвал гарантировать сохранность пенсионных накоплений россиян по типу страхования вкладов. Для добровольных пенсионных накоплений установят сумму, застрахованную государством, до 2,8 миллиона рублей. Для сравнения: вклады граждан в банках до 1,4 миллиона рублей застрахованы государством, а их возврат гарантирован. При этом для добровольных пенсионных накоплений установят вдвое большую сумму.

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Кроме того, президент призвал оперативно принять законы об инвестировании долгосрочных сбережений. Нужно стимулировать их приток в сферу инвестиций. Правительство должно ускорить внесение в Государственную думу законопроектов для запуска соответствующей программы уже с апреля этого года.

Президент предложил предоставлять материнский капитал в новых регионах тем семьям, где родились дети начиная с 2007 года. Право на эту меру соцподдержки теперь есть и у жителей новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

В целом же так называемый детский бюджет или объём бюджетных расходов на поддержку семей в России за последние годы вырос в разы. Сейчас он является самым быстрорастущим разделом бюджета страны.

— Вопреки мрачным ожиданиям, правительство не сократило финансирование социальной сферы, а, напротив, увеличило. Например, с 2023-го выросла сумма материнского капитала. Также нельзя не отметить, что социальная помощь от государства становится более адресной. Например, с 1 января 2023 года появилось единое пособие, которое заменяет 6 существовавших ранее выплат на детей и беременным женщинам. Назначать его будут исходя из принципов нуждаемости в размере 50%, 75% и 100% от прожиточного минимума. Это принципиально новый подход, который позволит получить помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Таким образом, сейчас продолжается тренд на расширение мер соцподдержки, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Какие изменения ждут компании

Президент поручил правительству представить дополнительные меры по ускорению деофшоризации экономики. В результате российские компании, в первую очередь из ключевых отраслей, должны работать в юрисдикции своей страны.

Ожидаются новшества и в сфере оплаты труда. В частности, планируется и в дальнейшем увеличивать МРОТ. Причём выше уровня инфляции. С1 января 2024 года в дополнение к запланированному повышению предлагается провести ещё одно — на 10%, до 19,2 тыс. рублей.

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— Повышение МРОТ важно не только для повышения уровня зарплаты работников, но и для выплаты некоторых видов социальной помощи. От него зависит, например, размер ряда пособий, — отметила юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, за 5 лет планируется подготовить 1 миллион специалистов рабочих профессий, чтобы обеспечить безопасность и конкурентоспособность производства.

Авторы Нина Важдаева