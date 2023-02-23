Герои нашего времени: Шесть настоящих мужчин, рисковавших своей жизнью ради спасения других Что рассказывают о выживших людях и своих чувствах герои, первыми рискнувшие протянуть руку помощи, когда на той стороне уже не оставалось надежды. 22 февраля, 23:40 Обложка © shutterstock

Для кого-то спасать жизни — профессия. Другие становятся героями потому, что оказались в нужное время в нужном месте. Но всех людей такого склада объединяет одно: наступает роковая минута — и они бросаются вперёд, рискуя собой, чтобы спасти других. О том, что чувствует человек, прошедший по лезвию, о том, как страшно бывает самым отважным, и о том, как преодолеть этот страх, рассказывают герои нашего времени. Спасатели МЧС и простой прохожий, электрики и ювелир, человек совершенно мирной и вроде бы не героической профессии — все они в трудный час повели себя безупречно и пошли в огонь, а некоторые в буквальном смысле.

Первыми помогали соседи

Городок Ефремов под Тулой живёт тихо и размеренно. В ночь на 7 февраля сюда пришла беда. Анатолий Галюк мирно спал в своей квартире, когда за окном грянуло. Галюк выбежал на улицу и увидел, что от соседнего дома остались только руины. Пятиэтажку на улице Химиков разрушил взрыв газа. Один из подъездов был полностью уничтожен. Но под развалинами ещё оставались живые люди.

Спасатели выехали на вызов быстро, но раньше всех успели двое мужчин, работавших на местных теплосетях. 59-летний электрик Валерий Хлустиков и 32-летний слесарь Антон Стародубцев шли с работы, когда услышали взрыв. Первое, что увидели Хлустиков и Стародубцев, — это балкон разнесённого вдребезги третьего этажа, на котором стояла женщина с ребёнком. "Я сам дед, у меня внучка, — вспоминал Хлустиков, — меня просто переклинило".

Оба не колебались: они стали карабкаться вверх по обломкам и смогли добраться до балкона, сняли ребёнка, а затем и его маму. Хлустиков отдал несчастной свою куртку. Затем оба включились в разбор завалов. Прибежали ещё двое горожан, и, пока ехали профессиональные спасатели, мужчины успели помочь достать из-под обломков ещё и заваленного парня.

О страхе они просто не думали. Более того, Валерий вообще заявил, что не считает себя героем и полагает, что на его месте так поступил бы каждый. Земляки, впрочем, как раз уверены, что оба рабочих — истинно отважные люди, заслуживающие всеобщей благодарности.

Запасной выход: подвиг Андрея Кузьмина

Андрей Кузьмин из Костромы трудится ювелиром. Профессия, кажется, не ассоциируется с геройскими подвигами, но, когда понадобилось рискнуть собой, оказался впереди всех.

В ночном клубе "Полигон" Андрей отдыхал вместе с женой и её подругой. Компания стояла у барной стойки. Внезапно Кузьмин услышал хлопок, а затем почувствовал запах дыма.

В злополучный вечер 4 ноября в клубе собралось более трёхсот посетителей. Некоторые из них напрочь утратили адекватность. Какой-то принявший лишнего тип стрельнул из ракетницы прямо на танцполе. Как это бывает в замкнутом помещении, тут же начался пожар.

В Костроме могла повториться трагедия клуба "Хромая лошадь" в Перми. Сотни нетрезвых людей бросились к главному выходу, но там их встретила металлическая "вертушка". Кузьмин же раньше всех сообразил, что делать, — он бросился к запасному выходу. Дверь была заблокирована. Андрей пытался выбить её ногами — тщетно. Помещение затягивал дым — и тут Кузьмин со всей силы навалился на проклятую дверь и высадил её!

Десятки людей кинулись к свободе и чистому воздуху. А Андрей Кузьмин вывел жену, подругу и бросился назад, выводить тех, кого ещё можно вывести. Он спас ещё десятки людей, которые благодаря ему успели выскочить.

В огне сгинули 15 человек, но число жертв могло быть на порядок выше. Предполагаемый виновник трагедии задержан. Ну, а Андрея Кузьмина ждали заслуженные награды. Отважный ювелир спас себя, близких, простых посетителей — и был представлен к медали "За спасение на пожаре".

Спасатель – это призвание: "Центроспас" в Турции

Для Константина Мартьянова спасать людей — профессия. Его мать и брат работали в пожарной охране, ещё один брат продолжает служить там же. Так что для него вопрос о выборе профессии даже не стоял. Он попал в элитное подразделение — отряд "Центроспас" МЧС.

Константин во время спасательных работ в Турции. Фото из личного архива.

Когда в Турции произошло разрушительное землетрясение, подразделения МЧС России быстро отправились на место трагедии. Мартьянов был поражён силой стихии — города были обращены в руины. По его словам, дома строились с нарушением всех мыслимых правил — и дома просто складывались, обрушиваясь на людей грудами щебня.

Тем не менее спасатели делали всё для того, чтобы выручить погибающих. Первым удалось спасти мужчину средних лет, которого спасатели вытащили из самой середины рухнувшего дома. Спасатели работали круглосуточно — каждая смена работала по 8 часов, сменяясь. Мартьянову командировка в Турцию запомнилась как бешеный калейдоскоп событий — поездка длилась всего 9 дней, но они были до предела насыщены событиями.

"Мы просто любим помогать людям, наверное, у каждого из нас это в крови", — пожимает плечами Мартьянов в ответ на вопрос о том, что двигало спасателями. "Центроспас" — это одно из лучших спасательных подразделений мира. И где бы ни случилась беда, помощь придёт.

В дыму и огне

Абдулвахид Ивлев из Махачкалы вообще не собирался становиться героем. Как в известном стихотворении: "Знак ГТО на груди у него, больше не знают о нём ничего", — он просто не мог пройти мимо.

В тот январский день из-за повышенного давления газа вспыхнули сразу несколько квартир. В доме на улице Лаптиева начался пожар на первом этаже. Дым потащило выше, и начали задыхаться люди на третьем этаже. Из окна кричала женщина с ребёнком.

Абдулвахид Ивлев спустился с четвёртого этажа, но, когда услышал крики, забыл обо всём. Он снова бросился в подъезд, но там было нечем дышать. Тогда он выскочил на улицу и бросился наверх по водосточной трубе и оконным решёткам. Счастливая случайность — в этом доме решётки были не на одном, а на двух этажах.

Держась одной рукой за решётку, он принял девочку у женщины. Ребёнок уже едва дышал. Затем Абдулвахид вернулся и взобрался к третьему этажу второй раз. Ивлев отличный спортсмен, и его подготовка оказалась как нельзя кстати. А ведь ему 48 лет — и в своем возрасте он оказался более ловким, чем многие юноши.

Женщина спустилась к Ивлеву, и вместе с ней он вернулся на твердую землю. После чего Абдулвахид… просто ушёл с места происшествия. Для того чтобы рассказать о его подвиге, его пришлось ещё и разыскать! По словам очевидцев, Абдулвахид появился из ниоткуда и стремительно исчез — как настоящий супергерой. О том, как он спасал женщину и ребёнка, махачкалинец рассказывал спокойно, даже невозмутимо — так, как будто ничего особенного и не произошло.

Бомба не взорвётся

Угроза людям может прийти с самых неожиданных сторон. Например, в Тверской области до сих пор актуальна проблема с боеприпасами времён Великой Отечественной. Тверская область — это, среди прочих городов, Ржев; за эту землю сражались очень долго и упорно, и область была нашпигована минами, невзорвавшимися снарядами и тому подобным смертельно опасным мусором войны. Даже в наши дни в этих идиллических лесах можно натолкнуться на что угодно, и каждый год местная служба МЧС уничтожает этакие подарки из прошлого.

Максим Черненков имеет своеобразную специальность — он командир пиротехнической группы центра МЧС "Лидер". "Лидер" — это без всякой натяжки одно из самых хорошо подготовленных спасательных подразделений в мире, и скучать без работы его сотрудникам не приходится.

Максим Черненков имеет своеобразную специальность — он командир пиротехнической группы центра МЧС "Лидер". Фото © expert.ru

Стандартный арсенал спасателя-взрывотехника довольно прост. "Кошка", щуп, электролебёдка, металлоискатель да стандартный набор инструментов (лом, топор, кувалда и т.д.) Хотя отряд хорошо оснащён и при необходимости может использовать и роботов. При обнаружении чего-то взрывоопасного сначала этот предмет стараются окопать, чтобы понять, насколько вообще серьёзна ситуация. Одно дело найти снаряд, не поставленный на боевой взвод, но куда хуже обнаружить что-то готовое взорваться буквально от прикосновения.

Находки стараются доставить в безопасное место для уничтожения. Большая часть боеприпасов более-менее безопасна, если не разбирать их или по ним не прыгать, но есть много нюансов. Например, плохая репутация у 45-мм противотанковых снарядов со слабыми предохранительными системами.

Черненков побывал в самых разных краях, где требовалась его помощь. Но Тверская область по-прежнему один из самых острых участков. Так, в ноябре 2022 года в Старицком районе обнаружили немецкую 250-кг авиабомбу. При взрыве такая штука просто не оставит шансов тому, кто её нашёл. Спасатели деактивировали боеприпас и отправили на утилизацию.

Мина не выпрыгивает на жертву из кустов. Но она может ждать своего часа десятилетиями. И в России есть профессионалы по борьбе с любой угрозой. Помощь придёт всегда.