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23 февраля, 12:28

В Подмосковье закрыли дело о вейпе, из-за которого школьник чуть не остался без руки

В Московской области следователи закрыли дело против неизвестного, подкинувшего электронную сигарету в почтовый ящик, из-за которой 14-летний школьник чуть не остался без руки. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, в СК решили, что в действиях неустановленных лиц нет состава преступления, а потому дело можно закрывать. Однако адвокат семьи пострадавшего Константин Ерохин заявил, что такое решение будет обжаловано.

"Камеры видеонаблюдения, установленные у соседей, зафиксировали человека в капюшоне, который сначала крутился возле дома Аллы Алексеевны, а потом подкинул электронную сигарету в её почтовый ящик. Личность этого человека следствие так и не установило. Как и магазин, где кто-то приобрёл эту сигарету. Да и мотивы всего этого происшествия так и остались неизвестны", — отметил правозащитник.

При этом, имел ли злоумышленник какой-либо злой умысел, или причиной несчастного случая стал заводской брак электронной сигареты, — неизвестно. Своё возмущение из-за закрытия дела выразила и бабушка мальчика, в почтовом ящике которой он нашёл ту самую сигарету. В частности, она обратила внимание на множественные травмы подростка, в которых, получается, никто не виноват.

Вейп, который чуть не оставил подростка без руки, подбросил неизвестный

Вейп, который чуть не оставил подростка без руки, подбросил неизвестный

Сам инцидент произошёл вечером 26 июня прошлого года. Бабушка подростка обнаружила в своём почтовом ящике вейп и положила его на террасу, где тот пролежал несколько дней на самом солнцепёке. После его взял мальчик, тогда и произошёл несчастный случай. Электронка взорвалась с такой силой, что было слышно за километр. В результате подростку осколками порвало губу и нос. Также у школьника была повреждена кисть правой руки и грудная клетка.

Обложка ©

ТАСС / Владислав Шатило

Артур Белкин
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