В Подмосковье закрыли дело о вейпе, из-за которого школьник чуть не остался без руки

В Московской области следователи закрыли дело против неизвестного, подкинувшего электронную сигарету в почтовый ящик, из-за которой 14-летний школьник чуть не остался без руки. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, в СК решили, что в действиях неустановленных лиц нет состава преступления, а потому дело можно закрывать. Однако адвокат семьи пострадавшего Константин Ерохин заявил, что такое решение будет обжаловано.

"Камеры видеонаблюдения, установленные у соседей, зафиксировали человека в капюшоне, который сначала крутился возле дома Аллы Алексеевны, а потом подкинул электронную сигарету в её почтовый ящик. Личность этого человека следствие так и не установило. Как и магазин, где кто-то приобрёл эту сигарету. Да и мотивы всего этого происшествия так и остались неизвестны", — отметил правозащитник.

При этом, имел ли злоумышленник какой-либо злой умысел, или причиной несчастного случая стал заводской брак электронной сигареты, — неизвестно. Своё возмущение из-за закрытия дела выразила и бабушка мальчика, в почтовом ящике которой он нашёл ту самую сигарету. В частности, она обратила внимание на множественные травмы подростка, в которых, получается, никто не виноват.