"Айфоны" в чёрном списке: США запретили вывозить в Россию "роскошные" смартфоны

Новые антироссийские санкции, объявленные США 24 февраля, расширили список "предметов роскоши", которые нельзя вывозить в РФ. Как оказалось, под запрет подпали в том числе смартфоны дороже 300 долларов (около 23 тысяч рублей). Это следует из уведомления, размещённого в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

В обновлённом чёрном списке "предметов роскоши" стало на 276 пунктов больше. Кроме смартфонов по цене выше 300 долларов, там также указаны фены для волос, микроволновки, электрические кофемашины и тостеры, виниловые проигрыватели, электронные весы дороже 100 долларов, холодильники дороже 750 долларов и так далее.

Что касается смартфонов, то теперь под запрет подпадает вывоз в Россию всей линейки Apple, так как iPhone стоят дороже 300 долларов. Впрочем, легально они в страну в любом случае уже не ввозятся, но по другой причине – из-за ухода Apple с российского рынка после начала специальной военной операции на Украине.