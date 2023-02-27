На берегу Байкала построят отель, яхт-клуб и ресторан

К 2027 году на берегу Байкала завершится строительство туристического комплекса Green Flow Yacht Resort. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Бурятии.

Трёхстороннее соглашение по созданию многофункционального курортного комплекса подписали накануне глава Бурятии Алексей Цыденов, руководитель АО "ОЭЗ "Байкальская гавань" Максим Шарипов и гендиректор ООО "Путник Сибирь" Александр Тертычный, который также является гендиректором "Грин флоу Байкал".

Стенд с проектом туристического комплекса на месте будущего строительства. Фото © VK / Buryatiaofficial

"Общий объём инвестиций составит более 1,3 миллиарда рублей. Проект реализуется поэтапно: в 2022 году было начато проектирование объекта, с 2024 по 2027 год планируется строительство отельного комплекса, будет создано порядка 113 рабочих мест", — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Туристический комплекс разместится в селе Турка Прибайкальского района на территории ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань". В состав комплекса войдут визит-центр, бутик-отель на 50 номеров, общественные пространства, а также виллы, яхт-клуб и ресторан.