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27 февраля, 09:40

На берегу Байкала построят отель, яхт-клуб и ресторан

Многофункциональный туркомплекс построят в Бурятии на берегу Байкала к 2027 году

К 2027 году на берегу Байкала завершится строительство туристического комплекса Green Flow Yacht Resort. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Бурятии.

Трёхстороннее соглашение по созданию многофункционального курортного комплекса подписали накануне глава Бурятии Алексей Цыденов, руководитель АО "ОЭЗ "Байкальская гавань" Максим Шарипов и гендиректор ООО "Путник Сибирь" Александр Тертычный, который также является гендиректором "Грин флоу Байкал".

Стенд с проектом туристического комплекса на месте будущего строительства. Фото © VK / Buryatiaofficial

Стенд с проектом туристического комплекса на месте будущего строительства. Фото © VK / Buryatiaofficial

"Общий объём инвестиций составит более 1,3 миллиарда рублей. Проект реализуется поэтапно: в 2022 году было начато проектирование объекта, с 2024 по 2027 год планируется строительство отельного комплекса, будет создано порядка 113 рабочих мест", — сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Туристический комплекс разместится в селе Турка Прибайкальского района на территории ОЭЗ ТРТ "Байкальская гавань". В состав комплекса войдут визит-центр, бутик-отель на 50 номеров, общественные пространства, а также виллы, яхт-клуб и ресторан.

Ранее президент России Владимир Путин призвал сделать Байкал визитной карточкой экологического туризма. Глава государства отметил, что, в частности, на это нацелен уникальный проект комплексного развития города Байкальска, который должен стать "эталоном рачительного, экологоориентированного хозяйствования".

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ТАСС / dpa / picture-alliance

Никита Никонов
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