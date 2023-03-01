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1 марта, 08:28

"Я не ваш, парни": Дзюба признался, что после интимного видео к нему стали присматриваться мужчины

Дзюба — о слитом интимном видео: В дальнейшем оно добавило мне популярности

Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба рассказал, что изменилось в его жизни после публикации в Сети интимного видео и как он относился к этому факту. Заявление футболист сделал в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

По словам спортсмена, сначала ему было неприятно из-за того, что его личное видео угодило в Сеть, однако потом он стал легче относиться к этому. Более того, гораздо активнее на него стали обращать внимание представительницы прекрасного пола. Но не обошлось и без обратной стороны медали.

"Идёшь по улице, а тебя девушки глазами раздевают и голым представляют. Было забавно! Думаешь: "Это я вас должен раздевать взглядом, а не наоборот". А они такие: "Ну привет". Тогда точно понимал, что они смотрели это видео. Почти все видели! То есть в дальнейшем это добавило мне популярности. И женского внимания добавилось, и, к моему сожалению, мужского. Мулька пошла, что я, может быть, бисексуал или баловник. Но это было уже не очень. Сейчас армия "этих ребят" расстроится, но, увы и ах, я не ваш, парни!" — рассказал Дзюба.

Путин — о скандале с Дзюбой: Для публичных людей это хороший урок

Путин — о скандале с Дзюбой: Для публичных людей это хороший урок

Напомним, интимное видео с участием капитана бывшего игрока сборной России по футболу Артёма Дзюбы слили в Сеть в ноябре 2020 года. Позднее он был на время отстранён от выступления за национальную команду.

Обложка ©

ФК "Локомотив"

Артур Белкин
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