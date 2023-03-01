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1 марта, 13:10

"РУСАЛ" спас моряков

<p>Обложка © "Росморречфлот"</p>

Обложка © "Росморречфлот"

В акватории Татарского пролива в 42 милях от порта Ванино затонул сухогруз, перевозивший для предприятия 29 тысяч тонн глинозёма.

Компания направила все силы на спасение 21 члена команды и самого судна. Более недели спасатели совместно с водолазами боролись за сухогруз, пытаясь залатать пробоину и откачать воду из трюма.

  • Фото © "Росморречфлот"
    Фото © "Росморречфлот"
  • Фото © "Росморречфлот"
    Фото © "Росморречфлот"

Фото © "Росморречфлот"

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Работы проходили в экстремальных условиях 10-бальных льдов и северного ветра 20–25 м/сек со снегом.

К сожалению, 28 февраля в сложившихся погодных условиях бортовая волна начала захлёстывать судно, были оборваны швартовые концы, насосы не справились с откачкой прибывающей воды. И 1 марта судно затонуло на глубине 253 метров.

  • Фото © "Росморречфлот"
    Фото © "Росморречфлот"
  • Фото © "Росморречфлот"
    Фото © "Росморречфлот"

Фото © "Росморречфлот"

1 / 2

Для "РУСАЛа" 29 тысяч тонн глинозёма — это серьёзные финансовые потери. Но, как заявили в компании, "главное, что удалось спасти всю команду. Здоровы, состояние нормальное. Пострадавших нет".

Компания испытывает дефицит с поставками сырья. На Украине был остановлен Николаевский глинозёмный завод, Австралия запретила экспорт глинозёма в Россию. Суммарно компания была отрезана от 40% необходимого сырья. Осложняют ситуацию проблемы с нехваткой контейнеров и с железнодорожными перевозками.

Валерия Мишина
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