"РУСАЛ" спас моряков

В акватории Татарского пролива в 42 милях от порта Ванино затонул сухогруз, перевозивший для предприятия 29 тысяч тонн глинозёма.

Компания направила все силы на спасение 21 члена команды и самого судна. Более недели спасатели совместно с водолазами боролись за сухогруз, пытаясь залатать пробоину и откачать воду из трюма.





Работы проходили в экстремальных условиях 10-бальных льдов и северного ветра 20–25 м/сек со снегом.

К сожалению, 28 февраля в сложившихся погодных условиях бортовая волна начала захлёстывать судно, были оборваны швартовые концы, насосы не справились с откачкой прибывающей воды. И 1 марта судно затонуло на глубине 253 метров.





Для "РУСАЛа" 29 тысяч тонн глинозёма — это серьёзные финансовые потери. Но, как заявили в компании, "главное, что удалось спасти всю команду. Здоровы, состояние нормальное. Пострадавших нет".