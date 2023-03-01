Ловушка РУДН: Кто и почему перепутал культуру и киевский режим
Как общество и власть реагирует на резонансную выставку украинских флагов в столичном университете.
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В результате скандала в Российском университете дружбы народов (РУДН), где во время выставки демонстрировали символику киевского режима, Минобронауки РФ была организована служебная проверка. Замглава ведомства Константин Могилевский назвал абсолютно недопустимым вывешивание в здании вуза флагов, "под которыми вооружённые формирования киевского неонацистского режима убивают наших граждан".
— По итогам этого инцидента решением министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова назначена служебная проверка, по её результатам виновные будут наказаны, — заявил замминистра Константин Могилевский.
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"Украинские флаги демонстрировали в университете в рамках традиционной выставки землячеств наряду с символикой других стран — Сербии, Черногории, Кипра, Греции Грузии, Молдавии", — следует из объяснения студенческого совета вуза в соцсети. Эта акция признана необходимой для студентов, так как они "не готовы закрывать глаза на притеснения и угнетения других по национальному признаку". Этой же позиции придерживается проректор университета Сергей Базавлук, который в интервью СМИ отметил, что "информационную волну подняли с учётом текущей ситуации", добавив, что миссия РУДН служит объединению людей разных национальностей.
На скандал отреагировали и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для начала необходимо выяснить, кто конкретно вывешивал флаги и что там было за мероприятие. Он назвал украинский флаг госсимволом режима, против которого и ведётся СВО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
— Креативщикам хочется напомнить, если они вдруг забыли, что СВО ещё не окончилась, — заметил глава Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов. Он считает, что позиция руководства РУДН только доказывает согласованность проведённых акций.
По информации российских СМИ, которые ссылаются на источник, близкий к руководству РУДН, вопрос о создании в вузе русского землячества руководством считается нецелесообразным.
Публицист Егор Холмогоров отмечает, что если проректор РУДН Сергей Базавлук воспринимается как последовательный русский патриот и его просто подставили, то странно так подставляться.
Проректор РУДН Сергей Базавлук. Фото © VK / sbazavluk
— Нельзя одной рукой посылать на смерть солдат, а другой прикармливать тех, кто её предаёт, — напоминают в среде блогеров и военкоров.