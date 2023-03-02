Второй жертвой украинских диверсантов в селе Любечане под Брянском стал ребёнок

Трагическим образом развиваются события в селе Любечане Брянской области, куда с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Как сообщает SHOT, там уже двое погибших: водитель школьного автобуса, на который напали бандиты, скончался на месте. Второй жертвой стал ребёнок: девочка, получившая ранение, была доставлена в больницу, но спасти её не успели.