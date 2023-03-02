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2 марта, 09:13
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Второй жертвой украинских диверсантов в селе Любечане под Брянском стал ребёнок

SHOT: Раненная украинскими диверсантами в Брянской области девочка умерла в больнице

Трагическим образом развиваются события в селе Любечане Брянской области, куда с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Как сообщает SHOT, там уже двое погибших: водитель школьного автобуса, на который напали бандиты, скончался на месте. Второй жертвой стал ребёнок: девочка, получившая ранение, была доставлена в больницу, но спасти её не успели.

Ранее сообщалось, что ранение получил мальчик, а не девочка.

Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области и убили местного жителя

Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области и убили местного жителя

Лайф уже писал, что украинские диверсанты взяли в заложники фельдшера в селе Любечане. Злоумышленники вместе с жертвой скрылись в неизвестном направлении. Факт инцидента подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. По его данным, диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля, а не автобуса со школьниками, как свидетельствует источник в оперативных службах.

Обложка ©

ТАСС / Руслан Шамуков

Алексей Берковиц
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