Что известно о диверсантах из ВСУ, атаковавших Брянскую область Оглавление Что произошло в Брянской области Неонацисты с русскими корнями Что известно о главаре РДК Силовики ведут спецоперацию по уничтожению диверсантов с Украины, натворивших бед на Брянщине. Ответственность взяли на себя боевики "Русского добровольческого корпуса" из ВСУ. Чем они прославились? 66827 66827 Коллаж © LIFE. Фото © Соцсети

Что произошло в Брянской области

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, в четверг утром группа диверсантов проникла с территории Украины в село Любечане Климовского района. По данным главы региона, боевики обстреляли автомобиль, убив водителя и ранив 10-летнего мальчика. Ребёнка доставили в областную больницу, его жизни ничто не угрожает. Проверяется информация о втором погибшем мужчине в селе Любечане.

Фото © T. me / SHOT

Губернатор также сообщил, что беспилотник атаковал приграничное село Сушаны, которое находится в 15 километрах от села Любечане. По данным телеграм-канала SHOT, в него проникла ещё одна группа диверсантов. Они якобы взяли в заложники шестерых человек, в том числе двух детей. Однако позже выяснилось, что в заложники попала только местная фельдшерица. Женщину уже освободили.

ФСБ сообщила, что в Климовском районе проводятся мероприятия по уничтожению вооружённых украинских националистов, нарушивших госграницу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, речь идёт об атаке террористов. По его словам, Владимир Путин получает постоянные доклады, заседания Совбеза на сегодня не планируется.

Фото © Соцсети

Силовики Белоруссии взяли под усиленное внимание участок границы с Украиной в Климовском районе.

Неонацисты с русскими корнями

Фото © T.me / SHOT

Ответственность за диверсии на территории Брянской области уже взяла на себя группировка "Русский добровольческий корпус" (РДК), которая входит в состав ВСУ. Она стала широко известна после того, как её члены признались в организации и исполнении убийства Дарьи Дугиной — дочери русского философа Александра Дугина.

На кадрах сегодняшнего видеообращения террористов говорит человек, очень похожий на Капустина (Никитина) Дениса Евгеньевича — российского неонациста. По информации из различных источников, все нулевые Капустин-Никитин проживал в Европе, в частности в Германии, где вращался сначала в кругах футбольных фанатов, а позже и среди неонацистов. Вернувшись в Россию, он быстро сошёлся с московскими футбольными ультрас и ультраправыми активистами.

Вскоре он завёл свой бизнес: сначала возил из Европы одежду, которую принято носить в среде скинхедов и ультраправых, а позже завёл собственную марку. Дело пошло настолько хорошо, что нацист за собственные деньги стал проводить турниры по единоборствам под вывеской "Дух воина". Подобные мероприятия проходили в российском Воронеже, в Киеве и даже нелегально в Белоруссии. В дальнем зарубежье — в Германии, Италии, Великобритании, Нидерландах. На данных площадках Капустин собирал неонацистов и обзаводился новыми связями в этой среде.

Фото © Соцсети

В Европе Капустина подозревают в организации во время чемпионата Европы по футболу в 2016 году знаменитой массовой драки между российскими и британскими фанатами во французском Марселе. Этим же эпизодом заинтересовались и в российском МВД. Что, возможно, и подвигло нациста собрать пожитки и в 2017 году укатить на уже совсем не чужую ему Украину.

В 2014 году Капустин активно поддержал переворот на Майдане: помогал деньгами и связями зарождавшимся в Незалежной "Азову"*, "Карпатской сечи"* и "Национальному корпусу"*, популяризировал ультраправые идеи, привозил из Европы в страну новых "побратимов" для участия в событиях в Донбассе.

А после переезда в Незалежную почти сразу стал отмечаться в криминальных хрониках украинских правоохранителей. Например, в 2018 году за торговлю наркотиками его задержала СБУ, однако уголовное дело так и не было возбуждено. В 2021 году он участвовал в нападении неонацистов на участников гей-парада в Киеве, был схвачен полицией, но каким-то образом сумел убежать.

Денис Капустин в эфире у Олега Кашина демонстрировал военный билет ВСУ и рассказывал, как он обивал пороги высоких киевских кабинетов, чтобы придать себе легальный статус. Фото © T.me / КАРНАУХОВ

После начала СВО активно добивался правового статуса для только что созданной организации "Русский добровольческий корпус". Сделать это удалось после личной встречи Капустина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Террористов из РДК официально оформили как участников ВСУ и отправили на границу Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей.

Что известно о главаре РДК

Лайф нашёл Капустина Дениса Евгеньевича в реестре российских предпринимателей. Коммерсант действительно занимался производством и продажей уличной одежды в качестве ИП и под крышей ООО "Вайт рэкс джим". Юрлицо было ликвидировано ФНС в 2016 году, как раз тогда, когда Капустина заподозрили в организации фанатского побоища в Марселе.

Кстати, с момента организации РДК ранее любивший попиариться Капустин всё больше стал уходить в тень. С его страниц в соцсетях стали пропадать агитационные материалы и фотографии, вскоре закрылся и сайт в Интернете.

На Украине найти Дениса Капустина можно по телефону +380997860984. Телеграм-аккаунт по этому номеру в описании содержит фразу Leben ist Kampf ("Жизнь — это борьба") из названия известного немецкого национал-социалистического пропагандистского фильма, снятого ещё в 1937 году. Известно, что Капустин очень вдохновляется искусством времён Третьего рейха.

В России Капустин-Никитин жил на Зелёном проспекте в московском районе Перово. Известно, что в последние годы он часто ссорился с матерью, которая никак не могла понять и принять увлечений сына. Зато нужное понимание нацист находил, как ни странно, в творческой среде Москвы. В записной книжке российского мобильного телефона террориста можно увидеть номера известных отечественных артистов и кавээнщиков. В ближайшее время отработкой этих контактов могут заняться правоохранительные органы.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Фото © Shutterstock Как предотвратить проникновение украинских диверсантов в Россию? 0 Необходимо укрепить границу и усилить контроль на КПП Нужно выставить в приграничных районах отряд военных Нужно заранее ловить диверсантов ещё на территории Украины

Авторы Евгений Кузнецов