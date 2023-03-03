Международный кинофестиваль "Дух огня" открылся в Ханты-Мансийске 3 марта, 17:46 Фото © Пресс-служба фестиваля "Дух огня" / Виктор Молодцов

В Ханты-Мансийске открылся XXI Международный кинофестиваль "Дух огня". Его президентом с 2023 года стал обладатель двух наград Каннского фестиваля сербский режиссёр Эмир Кустурица.

За четыре дня кинофорума зрителям представят более 70 фильмов из 16 стран, среди них работы режиссёров из Франции, Аргентины, Японии, Китая и Индии.

По мнению Эмира Кустурицы, фестивали режиссёрских дебютов имеют колоссальное значение для киноиндустрии. "Этот фестиваль остаётся храмом культуры, потому что большие кинофестивали мира уже не прославляют автора, они славят "проект". А независимое кино показывает человеческую душу, рассказывает о вопросах бытия. Пока есть такие события, искусство не умрёт. Здесь, в России, я чувствую культурные истоки нашей литературы и нашего кинематографа", — подчеркнул он.

Фото © Пресс-служба фестиваля "Дух огня" / Виктор Молодцов

В этом году главная тема фестиваля — коренные народы мира. Участники из России представят сразу несколько фильмов на алтайском, кабардинском, чеченском и финно-угорских языках. Они рассказывают истории о жизни вдали от больших городов, поиске семейного счастья и судьбах женщин разных поколений.

Лучший российский фильм в номинации "За сохранение культурных традиций" получит специальную награду от генерального партнёра кинофестиваля компании "Газпром нефть".

— Ханты-Мансийский округ — это родной для нашей компании регион с многолетней историей отношений. Здесь мы вместе с нашими партнёрами реализуем проекты, улучшающие качество жизни людей. А фестиваль «Дух огня» стал не только важнейшим локальным культурным событием, но и уже много лет делает Ханты-Мансийск частью международной кинематографической жизни. В этом году благодаря профессиональной команде во главе с Эмиром Кустурицей мы подготовили отличную программу. Сейчас фестиваль вступил в новый этап развития и, опираясь на заложенные основателями традиции, делает важный шаг вперёд, — отметил член правления "Газпром нефти" Александр Дыбаль.

Успех на "Духе огня" становится не только признанием таланта дебютантов, но и даёт возможность заявить о себе на мировом уровне. Например, режиссёр Кира Коваленко после дебюта на фестивале в 2017 году завоевала Гран-при Каннского фестиваля и стала номинантом на "Оскар" от России.

Фото © Пресс-служба фестиваля "Дух огня" / Виктор Молодцов

— Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" — это один из брендов, которые знают в мире. Мы делаем всё для того, чтобы его узнаваемость была максимальной. Также активно расширяем возможности региона в области кино и кинопроизводства. Создаём систему сопровождения этих проектов и новые программы для развития молодых талантов. Одним из направлений будем развивать обмен студентами-кинематографистами с нашими странами-партнёрами. В этом году сделали большой акцент на кинодиалоге с Индией — страной-гостьей нашего фестиваля, — рассказала на открытии кинофорума губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова.

Среди известных картин, стартовавших на "Духе огня", — легендарный "Бумер", Garpastum, драма "Итальянец" и лента "Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов". Именно в Ханты-Мансийске состоялись премьеры фильмов Алексея Германа – младшего, Петра Буслова и Ивана Вырыпаева. В разные годы они становились обладателями главного приза фестиваля — "Золотой тайги".

С 2023 года фестиваль "Дух огня" возглавляет Эмир Кустурица. Символично, что в 1981 году он получил свою первую награду на Венецианском кинофестивале из рук основателя "Духа огня" и автора культового фильма "Асса" Сергея Соловьёва. Сербский режиссёр отметил, что для него важно продолжать традиции фестиваля и помогать молодым авторам, которые хотят создавать хорошее кино.

Авторы Валерия Мишина