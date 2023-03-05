Тайна под ногами: В США откопали нечто странное, чему нет объяснения Сначала его сочли окаменелой медузой или губкой, а теперь обнаружили, что оно вообще не похоже ни на одно известное живое существо. 4 марта, 23:40 Фото © encyclopediaofalabama.org

Впервые это нашёл ещё в 1896 году американский палеонтолог Чарлз Уолкотт внутри породы в долине реки Кусы, которая пересекает весь штат Алабама. Он писал, что удивительные окаменелости прозвали "звёздными булыжниками" и покоились они посреди скоплений кремнезёма сотни миллионов лет.

Образцы "звёздных булыжников", найденных в США. Фото © peerj.com

Учёные определили, что загадочные шести-, семи-, восьмиконечные звёзды оказались в этом кремнезёме в период среднего кембрия, то есть примерно 500 миллионов лет назад. Это время известно поразительным всплеском биоразнообразия — кембрийским взрывом. До него на Земле в основном процветали только одноклеточные — и вдруг планету заселяет богатый ассортимент всевозможных сложных существ: червей, моллюсков, губок, медуз, полипов и так далее. До сих пор продолжаются споры, что же внезапно предоставило столько свободы для богатой фантазии природы. Есть, к примеру, версия, что к тому времени на планете накопилось уже много кислорода, а он оказался выгоден для получения энергии и давал возможность развиваться.

Поэтому и принято предполагать, что найденные экземпляры — тоже творения живой природы того интересного времени. Они получили наименование Brooksella alternata, но, к какому семейству или хотя бы типу животных их приписать, так до сих пор и неясно. Первая ассоциация, которая возникает у многих при взгляде на это нечто, — морская звезда. Но учёные однозначно уверяют, что морской звездой это никак быть не может, потому что такие животные начали появляться в земной природе не раньше чем 480 миллионов лет назад, а эта находка на десятки миллионов лет старше.

Сам Уолкотт полагал, что это стрекающие (или книдарии), то есть существа, к которым относятся, скажем, медузы. Потом появилось много других версий: черви, водоросли. А сейчас в основном принято считать эти окаменелости губками, потому что в их структуре наблюдали нечто похожее на спикулы: внутренний жёсткий (в данном случае кремниевый) остов, выполняющий роль некоего скелета.

А вот теперь команда американских учёных всё это опровергает. Они распиливали образцы, рассматривали под микроскопом, делали компьютерную томографию, рентгеновские исследования и заявили, что никаких явных спикул не наблюдают, а то, что приняли за спикулы, — это какие-то пустоты и трубчатые структуры разнообразных форм, то есть не прослеживается ожидаемой упорядоченности.

Фото © Wikipedia

Более того, учёных озадачивает уже сама форма окаменелостей. Они уверяют, что губки в процессе превращения в камень сплющиваются и не бывают такими объёмными. Странным исследователи считают и то, что эти "лепестки" предполагаемых губок направлены книзу. По мнению учёных, это нелогично для существа, которое питается плавающим вокруг него илом.

И общий вывод нового исследования такой: это не губка и вообще неживое существо. Палеонтологи тщательно сравнивали "звёздные булыжники" с обыкновенными скоплениями кремнезёма и обнаружили, что они ничем не отличаются, кроме одного — формы. Но вот за счёт чего и при каких обстоятельствах кусок кремнезёма мог сделаться звездой — вопрос нерешённый.

Авторы Адель Романенкова