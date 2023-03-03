Стало известно, кто обеспечил самую высокую скорость мобильного интернета на БКЛ

МегаФон лидирует по скорости мобильного интернета на Большой кольцевой линии (БКЛ), которая открылась в столице 1 марта. Таковы результаты исследования отраслевого аналитического агентства TelecomDaily. Абоненты могут смотреть видео в высоком качестве, проводить трансляции, а также звонить при помощи технологии VoLTE во время поездок на новой линии.

Специалисты TelecomDaily проверили связь на протяжении 70 километров тоннелей БКЛ, объединяющих 31 станцию. Замеры проводились и при максимальной, и минимальной нагрузке. У МегаФона средняя скорость загрузки составила 160 Мбит/с. Абоненты оператора могут смотреть видео в высоком качестве, проводить трансляции, а также звонить при помощи технологии VoLTE.

Компания заранее подготовила сеть на Большой кольцевой линии с учётом прогнозируемой нагрузки, обеспечив все перегоны и платформы качественной связью на скорости до 300 Мбит/сек. На всей протяжённости БКЛ абонентам также доступен сервис VoLTE, который позволяет установить соединение с абонентом любого оператора. Он обеспечивает чистый звук во время разговора. Кроме того, с помощью сервиса можно разговаривать по телефону и одновременно пользоваться мобильным интернетом. Это позволяет, например, не прерывая разговора с собеседником, отправлять ему файл в мессенджер.