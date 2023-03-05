Зачем Запад планировал вооружить Украину ЯО Призывы снабдить Украину ядерным оружием угрожают существованию всего человечества. 5 марта, 09:38 Обложка © Getty Images / Evgeniy Shkolenko

В свою 52-ю годовщину, благодаря стараниям США и их союзников, ещё один из столпов международной безопасности — Договор о нераспространении ядерного оружия, что называется, трещит по швам. Договор вступил в силу 5 марта 1970 года. Его участниками стала 191 страна мира. Согласно этому документу, государства – члены "ядерного клуба" — США, СССР (ныне Россия), Великобритания, Франция и Китай — обязались не передавать неядерным странам атомное оружие и технологии его производства, а те в свою очередь — не приобретать и не создавать его.

Подписание договора между СССР, США и Великобританией о нераспространении ядерного оружия, одобренного на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 12 июня 1968 года. Фото © ТАСС / Алексей Стужин и Валентин Черединцев

И если СССР придерживался требований договора, то США, судя по их последующим шагам, с самого начала не собирались его соблюдать, разместив своё ядерное оружие в оккупированных ими странах Европы. Сегодня ни для кого не секрет, что в нарушение договора американское ядерное оружие размещено на авиабазах США в Германии, Бельгии, Нидерландах, Италии и Турции. Просят разместить у себя американские ядерные заряды Польша и страны Прибалтики. А на Западе уже договорились до того, что неплохо было бы снабдить ядерным оружием и Украину.

Желания

Так, в феврале этого года рупор "вашингтонского обкома" — газета "Вашингтон пост" — опубликовала статью "Украина сдала ядерное оружие под наши обещания. Вот что мы ей должны". Ранее экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал Запад подарить Украине ядерные боеголовки, "чтобы она могла защитить свою независимость". Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что гарантией безопасности Украины было бы предоставление ей ядерного оружия. Сам лидер нынешнего киевского нацистского режима Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года заявил о возможности обретения Украиной статуса ядерной державы. А экс-советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович ранее рассказывал: "Мы работаем над ракетной программой. И наши ракеты смогут доставать до Москвы".

Возможности

И как это ни печально, но благодаря полученному Украиной советскому наследству определённые возможности создания ядерного оружия у неё действительно есть. Это прежде всего научная и техническая база в виде соответствующих научных институтов и производственных мощностей и АЭС, а также специалисты, обладающие необходимыми компетенциями. Всё это теоретически позволяет Киеву создать как ядерные заряды, так и средства их доставки до цели.

Угроза

Ядерная межконтинентальная баллистическая ракета. Фото © Getty Images / Michael Dunning

Поэтому угроза, исходящая от нацистского киевского режима, не только России, но и всему миру, совсем не гипотетическая, а вполне реальная. Так, по словам экс-главы украинского правительства Николая Азарова, в НАТО планировали разместить на Украине четыре свои бригады — две сухопутные, одну морскую и одну воздушную с возможностью несения ядерных боеголовок. Таким образом альянс намеревался развязать третью мировую войну с нанесением ядерного удара по России. В случае же создания Украиной собственных ракет с ядерными зарядами их подлётное время до России составит всего две минуты, что практически исключает возможность отражения ракетно-ядерного удара.

При этом бандеровцы с ядерным оружием будут куда пострашнее пресловутой обезьяны с гранатой. Ведь если неразумный примат с взрывным устройством в лапах — это угроза всего лишь тем, кто находится поблизости, то нацисты с ядерным оружием — это угроза всему миру. Поскольку их амбиции распространяются не только на ближайшее окружение, а простираются до мирового господства. Неслучайно ведь гитлеровской формуле покорения мира "Дойчланд юбер аллес" (Германия превыше всего) у нынешних киевских нацистов есть прямой аналог — "Украина по над усе".

Именно для устранения этой угрозы не только России, но и всему миру Российские вооружённые силы и проводят сейчас спецоперацию на Украине, ставя перед собой задачу её демилитаризации и денацификации.

Авторы Владимир Павлов