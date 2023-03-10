BMW с тёмным прошлым: Как из-за обнальщиков в Москве можно потерять новую машину Как выяснил Лайф, в Москве практикуется новая схема обналичивания денег через фиктивную покупку дорогих автомобилей. Жертвой этой схемы может стать любой покупатель. Как работает схема? 9 марта, 23:40 Коллаж © LIFE. Обложка © Shutterstock, © bmw.ru

Машина со скелетом в шкафу

В пустом зале одного из дилеров BMW в Москве блестит боками новенький внедорожник Х7 последнего поколения. Цена — 16 млн рублей. Около автомобиля беседует с потенциальным покупателем менеджер салона.

Виктор — топ-менеджер одной крупных компании, решил обновить машину, выбор пал на BMW X7. Чтобы не рисковать, машину стал искать в салонах официалов.

BMW X7 сейчас стоит на порядок дороже, чем до СВО. Фото © bmw.ru

Однако выяснилось, что BMW X7 — не дилерский. Машину поставил в автосалон на реализацию частный продавец. В проекте договора купли-продажи был пункт о том, что салон не несёт ответственность за происхождение автомобиля и его юридическую чистоту.

Впрочем, все документы на премиальный внедорожник были в порядке. Машина не ставилась на учёт в ГИБДД, на неё не оформлялись страховки и кредиты, не было других обременений, все пункты базы данных "Автотека" были зелёными.

Виктор навёл дополнительные справки через знакомых из сферы автобизнеса. Они распознали подвох и отговорили его от покупки. По их данным, дорогая машина неоднократно использовалась в теневых схемах по обналичиванию денег. Внедорожник покупали фирмы-однодневки, но на учёт в ГИБДД не ставили.

— Из-за подорожания премиальных машин, обнальщики взяли их в свои схемы, — рассказал Лайфу один из юристов, который специализируется на налоговых и финансовых делах. — Фирма-однодневка формально покупала BMW за наличный расчёт у владельца — физического лица. Это было основание, чтобы получить в банке 16 млн наличными. Машина меняла хозяина, но, поскольку не ставилась на учёт в ГИБДД, сделка оставалась в тайне. Затем BMW покупали другие фирмы-однодневки. Но об этом можно было узнать только из их внутренней бухгалтерии. Хозяин машины каждый раз получал свой процент за обналичивание.

По словам собеседника Лайфа, когда машина проходит несколько сделок, от неё избавляются. А чтобы не вызывать подозрений, ставят на реализацию к дилеру марки. Покупатели доверяют официалам, поэтому не будут особо копаться в происхождении автомобиля.

Дорогая машина с тёмной судьбой грозит серьезными проблемами её новому владельцу.

— Машины можно легко лишиться, причём всё будет законно. Ведь у фирмы-однодневки есть документы о том, что ранее она покупала автомобиль на наличные, первый хозяин получил деньги, расписался за это. Так что любой суд будет на её стороне, — рассказал Лайфу управляющий партнер бюро "Михальчик и партнёры" Алексей Михальчик.

Кроме того, по его словам, силовики постоянно работают по обнальщикам, задерживают их, вскрывают схемы.

— Посколько машина тоже участвовала в обнале, её могут признать вещественным доказательством в рамках уголовного дела по статье 172 УК (незаконная банковская деятельность. — прим.ред) и изъять у владельца на время следствия. А следствие может длиться и год и два, — добавил Алексей Михальчик.

Чтобы избежать опасностей, юристы советуют тщательно проверять документы и отдавать предпочтение автомобилям, которые были ввезены в Россию крупными автодилерами.

Почему любят наличные

На наличные деньги всегда был высокий спрос. Лидерами на теневом рынке обнала являются строительная сфера, оптово-розничная торговля. Бизнесу наличные нужны, чтобы уходить от налогов, платить серые зарплаты персоналу, использовать в коррупционных схемах.

Схем обналичивания существует много, но их суть сводится к тому, что компании загоняют на счета фирм-однодневок безналичные деньги по фиктивным договорам об оказании услуг или покупки товаров, а те уже покупают на них наличные. Например, у владельцев рынков и розничных компаний. Обнальщики берут за свои услуги до 12 процентов от суммы.

— Если на обналичивание переводят 25 млн рублей, то чёрным налом получают в ответ 18–20 млн. Схему можно выявить только при проведении выездной налоговой проверки, когда сравнивают реальные назначения платежей с оприходованными ценностями или учтёнными расходами, — рассказал налоговый юрист Александр Хаминский.

Покупатели в дилерском центре. Фото © ТАСС / Павел Ворожцов

Обнальная схема через покупку автомобилей получила распространение во второй половине десятых годов. Например, в Самаре ФНС вскрыла одну из таких схем и через суд попыталась взыскать налоговые недоимки и штрафы. Схема была такой: клиентам автосалона предлагали оплатить машину наличными, обещая скидки и всякие бонусы. Люди охотно соглашались. Однако, как считают налоговики, автосалон не проводил наличные через кассу. За покупателей якобы вносили безналичные деньги юридические лица. Затем, по версии ФНС, эти фирмы негласно получали от автосалона свои наличные.

— Налоговики решили, что физические лица самостоятельно расплачивались за автомобиль, а вот компании перечисляли деньги безвозмездно, без экономической цели. На суде автосалон уверенно всё отрицал, мол, не было никакой налички. Протоколы допросов "физиков", где те говорят, что расплачивались наличными, суд не посчитал доказательством. В итоге автосалон выиграл тяжбу и снял с себя все штрафные санкции. Решение самарского суда подтвердил и Верховный суд РФ, — рассказал Лайфу один из юристов.

А вы пользуетесь наличными? 0 Давно уже не видел в своём кошельке наличных денег, плачу картой Я пользуюсь только наличными, потому что мне так платят Какие деньги у меня сейчас есть, такими и раплачиваюсь

Авторы Егор Пережогин