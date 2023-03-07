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7 марта, 15:30

5 ошибок матери в общении с дочерью, которые ребёнок запомнит на всю жизнь

Каждая мама девочки мечтает об идеальных отношениях с дочуркой. Но, как показывает практика, даже приблизиться к этому могут далеко не все. Разбираем главные ошибки на пути к заветной цели.

Материнская любовь — это то, что нельзя увидеть или потрогать, но можно прочувствовать. Однако даже самые нежные и заботливые родительницы иногда совершают ошибки, которые могут помешать созданию доверительных отношений и глубокого взаимопонимания между матерью и дочерью. Рассказываем о пяти наиболее распространённых ошибках, которые нужно избегать в общении с девочкой, если не хотите, чтобы ребёнок потом всю жизнь вас тайно ненавидел.

1. Слишком сильно контролируете

Как маме сблизиться с дочкой. Фото © Shutterstock

Как маме сблизиться с дочкой. Фото © Shutterstock

Контроль и забота о ребёнке — это нормальное явление. Но сильный надзор может нанести вред отношениям между матерью и дочерью. Если родительница слишком много контролирует чадо, это в итоге приведёт к чувству ущемления свободы и независимости со стороны ребёнка.

Что делать: маме необходимо научиться доверять своей дочери и давать той больше свободы и независимости. Конечно, необходимо устанавливать правила и границы, но не следует излишне контролировать каждый шаг малышки.

2. Недостаточно поддерживаете свою дочь

Мать должна быть для дочери не только авторитетом, но и наставником, другом и опорой. Недостаток поддержки и внимания со стороны родительницы может привести к тому, что та почувствует себя одинокой и непонятой.

Что делать: матери необходимо проявлять больше внимания и заботы по отношению к ребёнку. Помогать, выражать свою поддержку в трудных ситуациях. Это поможет дочке почувствовать себя важной и любимой в семье.

3. Сравниваете дочь с другими детьми

Как матери построить доверительные отношения с дочерью. Фото © Shutterstock

Как матери построить доверительные отношения с дочерью. Фото © Shutterstock

Сравнение дочери с другими детьми — это одна из наиболее распростраённых ошибок, которые могут привести к падению самооценки и неуверенности в себе. Каждый ребёнок уникален и имеет свои особенности, поэтому равняться на кого-то или выделять особенных среди остальных не стоит.

Что делать: учитывайте индивидуальные качества и потребности своей дочери, а не пытайте подстроить её под поведение других детей. Важно выражать признание и уважение к уникальности своего чада и поощрять любые достижения.

4. Не идёте на компромиссы

Конфликты и разногласия неизбежны в любых связях между людьми, включая и отношения между матерью и дочерью. Но излишний авторитаризм, отсутствие компромиссов и умения договариваться может привести к растущей враждебности ребёнка и его отчуждению от родителей.

Что делать: нужно учиться искать решения, которые будут устраивать обе стороны. Стоит научить дочь через компромиссы выражать свои чувства и потребности, быть открытой к обсуждению и поиску нестандартных решений.

5. Не умеете разговаривать

Ошибки в воспитании дочери. Фото © Shutterstock

Ошибки в воспитании дочери. Фото © Shutterstock

Один из главных факторов, влияющих на отношения между матерью и дочерью, — это умение эффективно общаться. К сожалению, многие матери не уделяют достаточного внимания развитию коммуникационных навыков, что приводит к множеству недопониманий и конфликтов.

Что делать: уделите больше времени разговорам с дочерью. Интересуйтесь её мнением, задавайте открытые вопросы и старайтесь разобраться в её точке зрения. Также важно использовать "я-сообщения", чтобы не обвинять дочь в чём-то, а выражать свои чувства и эмоции. Например, не "ты меня не слушаешь", а "мне кажется, что тебе не интересно со мной общаться".

Конечно, взаимоотношения матерей и дочерей — совсем не так просты, как нам хотелось бы. Но, следуя этим не таким уж сложным правилам, можно сделать совместное существование гораздо более приятным для каждой из членов семьи.

10 истин, которые пора бы усвоить каждой современной женщине

10 истин, которые пора бы усвоить каждой современной женщине

Обложка ©

Shutterstock

Сергей Трофимов
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