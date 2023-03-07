5 ошибок матери в общении с дочерью, которые ребёнок запомнит на всю жизнь

Материнская любовь — это то, что нельзя увидеть или потрогать, но можно прочувствовать. Однако даже самые нежные и заботливые родительницы иногда совершают ошибки, которые могут помешать созданию доверительных отношений и глубокого взаимопонимания между матерью и дочерью. Рассказываем о пяти наиболее распространённых ошибках, которые нужно избегать в общении с девочкой, если не хотите, чтобы ребёнок потом всю жизнь вас тайно ненавидел.

1. Слишком сильно контролируете

Как маме сблизиться с дочкой. Фото © Shutterstock

Контроль и забота о ребёнке — это нормальное явление. Но сильный надзор может нанести вред отношениям между матерью и дочерью. Если родительница слишком много контролирует чадо, это в итоге приведёт к чувству ущемления свободы и независимости со стороны ребёнка.

Что делать: маме необходимо научиться доверять своей дочери и давать той больше свободы и независимости. Конечно, необходимо устанавливать правила и границы, но не следует излишне контролировать каждый шаг малышки.

2. Недостаточно поддерживаете свою дочь

Мать должна быть для дочери не только авторитетом, но и наставником, другом и опорой. Недостаток поддержки и внимания со стороны родительницы может привести к тому, что та почувствует себя одинокой и непонятой.

Что делать: матери необходимо проявлять больше внимания и заботы по отношению к ребёнку. Помогать, выражать свою поддержку в трудных ситуациях. Это поможет дочке почувствовать себя важной и любимой в семье.

3. Сравниваете дочь с другими детьми

Как матери построить доверительные отношения с дочерью. Фото © Shutterstock

Сравнение дочери с другими детьми — это одна из наиболее распростраённых ошибок, которые могут привести к падению самооценки и неуверенности в себе. Каждый ребёнок уникален и имеет свои особенности, поэтому равняться на кого-то или выделять особенных среди остальных не стоит.

Что делать: учитывайте индивидуальные качества и потребности своей дочери, а не пытайте подстроить её под поведение других детей. Важно выражать признание и уважение к уникальности своего чада и поощрять любые достижения.

4. Не идёте на компромиссы

Конфликты и разногласия неизбежны в любых связях между людьми, включая и отношения между матерью и дочерью. Но излишний авторитаризм, отсутствие компромиссов и умения договариваться может привести к растущей враждебности ребёнка и его отчуждению от родителей.

Что делать: нужно учиться искать решения, которые будут устраивать обе стороны. Стоит научить дочь через компромиссы выражать свои чувства и потребности, быть открытой к обсуждению и поиску нестандартных решений.

5. Не умеете разговаривать

Ошибки в воспитании дочери. Фото © Shutterstock

Один из главных факторов, влияющих на отношения между матерью и дочерью, — это умение эффективно общаться. К сожалению, многие матери не уделяют достаточного внимания развитию коммуникационных навыков, что приводит к множеству недопониманий и конфликтов.

Что делать: уделите больше времени разговорам с дочерью. Интересуйтесь её мнением, задавайте открытые вопросы и старайтесь разобраться в её точке зрения. Также важно использовать "я-сообщения", чтобы не обвинять дочь в чём-то, а выражать свои чувства и эмоции. Например, не "ты меня не слушаешь", а "мне кажется, что тебе не интересно со мной общаться".