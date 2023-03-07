Наталья Альбрехт: Люди — это наше основное богатство 7 марта, 14:11 Обложка © ТАСС / Ковригина Алина

Почти каждый второй выпускник российских вузов работает не по своей специальности! Очевидно, это потерянные ресурсы страны!

Так заместитель генерального директора "Русала" по управлению персоналом Наталья Альбрехт прокомментировала свежую информацию Росстата. Статистика показала, что 45% бывших студентов работают не по полученной специальности. Этот очевидный перекос нашей национальной системы образования — лишь часть большой общероссийской проблемы развития человеческого капитала. Именно ей Наталья Альбрехт посвятила своё выступление на недавнем Красноярском экономическом форуме.

По оценкам Всемирного банка, на которые ссылается топ-менеджер, на долю человеческого капитала приходится около 64% мирового богатства. Вместе с тем в высокоразвитых экономиках этот показатель приближается к 80%. В развитых экономиках сегодня происходит нарастающее замещение физического и природного капитала капиталом человеческим.

Наталья Альбрехт. Фото © Fedpress.ru

— У нас в стране более скромные успехи и нашей экономике необходимы масштабные, опережающие инвестиции в человеческий капитал, — говорит г-жа Альбрехт.

Где родился, там и пригодился

Осознание первостепенной важности человеческого капитала лежит в бизнес-модели компании и всей корпоративной идеологии. В связи с этим здесь рассматривают регионы нахождения своих производств как пространство социальной ответственности. Крупнейшая алюминиевая компания страны стремится развивать социальную инфраструктуру этих регионов как материальный базис для формирования и приращения человеческого капитала.

Среди основных направлений социальных инвестиций в человеческий капитал регионов ответственности — образование, здравоохранение, создание социальной инфраструктуры и комфортной городской среды, спорт и здоровый образ жизни, организация досуга и помощь социально незащищённым группам населения.

По словам Натальи Альбрехт, "Русал" стремится сделать всё возможное, чтобы остановить отъезд людей из удалённых посёлков и городов. Среди важнейших проектов, направленных на достижение этой цели, Наталья Альбрехт называет строительство восьми современных медицинских центров, введённых в эксплуатацию и переданных регионам во время пандемии ковида, создание 12 центров спортивных единоборств. Много сил и средств компания тратит на модернизацию системы образования в отдалённых посёлках.

Фото © ТАСС

А всего с 2015 по 2022 год на территориях ответственности компании и En+ было реализовано более 700 проектов по развитию социальной инфраструктуры. Лишь в 2022 году на реализацию социальных программ компания направила 16,5 млрд рублей, которые пошли как на меры соцподдержки коллектива компании, так и на инвестиции в социальную инфраструктуру регионов ответственности.

В Красноярске г-же Альбрехт задали вопрос, рассматривает ли предприятие эти и другие подобные программы в качестве инвестиционных или благотворительных?

— Демографическая яма — один из самых главных вызов для нас, — ответила она. — Анализ ситуации в четырёх регионах — Хакасии, Красноярском крае, Свердловской и Иркутской областях — показал, что уже к 2030 году численность самой активной и работоспособной группы населения в возрасте 25–44 лет из-за демографического провала конца 1990-х, трудовой миграции и по другим причинам снизится на 20%! Если не будет людей, то через десять лет некому будет работать на предприятиях. Переходить на вахтовый метод для нас не является решением вопроса. Мы хотим развивать территории нашей ответственности.

Поэтому активная социальная политика алюминиевой компании носит в том числе прагматичный характер, идущий в русле общегосударственных задач по развитию восточных регионов страны. Если говорить о Сибири в целом, для существенного экономического рывка ей необходимы ещё пять-шесть миллионов человек. А пока тенденция носит обратный характер: миграционный отток населения из Сибири за последние 30 лет превысил 735 тысяч человек — из них более 300 тысяч за последние 13 лет.

Алхимия демографии

Чтобы человек с самого детства не думал о том, что "повзрослеет и уедет в большой город", компания выстраивает целостную систему работы с детьми и молодёжью.

От занятий в современном детском спортивном центре к участию в Олимпиаде для школьников 8–11 классов "13-й элемент. Alхимия будущего" и экспериментальной образовательной программе "Профессионалитет", разработанной совместно с Министерством просвещения РФ, которая реализуется в техникумах и колледжах регионов.

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От конкурса научных и проектных работ для студентов по пяти технологическим направлениям "Лаборатория "Русала" до стипендиальной программы для талантливых и перспективных студентов, получающих образование в области энергетики, металлургии, медицины и педагогики.

Человек взрослеет, заводит семью, детей, но не чувствует себя брошенным: в социальной программе компании — строительство жилых комплексов, медицинских и спортивных центров, развитие инфраструктуры городов и посёлков.

— Люди — это наше основное богатство, наша главная ценность, — говорит Наталья Альбрехт.

Авторы Валерия Мишина