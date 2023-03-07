Улюкаев признался, от чего после выхода из тюрьмы испытывает "удивительный кайф"

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, который в мае 2022 года вышел на свободу после пяти с половиной лет тюрьмы, признался, что получает удовольствие от того, что может ходить по улицам как обычный человек.

"Я был то, значит, каким-то немножко отстранённым от жизни, то большим начальником, значит, то зэком. А теперь вот я человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя как все остальные", — заявил Улюкаев в интервью YouTube-каналу "Найди мамонта".