Улюкаев признался, от чего после выхода из тюрьмы испытывает "удивительный кайф"
Улюкаев: Ходить по улицам и вести себя как остальные — удивительный кайф
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Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, который в мае 2022 года вышел на свободу после пяти с половиной лет тюрьмы, признался, что получает удовольствие от того, что может ходить по улицам как обычный человек.
"Я был то, значит, каким-то немножко отстранённым от жизни, то большим начальником, значит, то зэком. А теперь вот я человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя как все остальные", — заявил Улюкаев в интервью YouTube-каналу "Найди мамонта".
По словам экс-главы Минэкономразвития, ограничивать человека может как тюрьма, так и министерское кресло. Всё своё свободное время сейчас он старается проводить с родственниками и очень сожалеет, что после выхода на свободу оказался не готов к возвращению в привычную жизнь.
Напомним, в 2018 году бывшего главу Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева приговорили к восьми годам лишения свободы за взятку. В декабре того же года стало известно, что он уплатил штраф. На свободу Улюкаев вышел 12 мая 2022 года, когда вступило в силу решение о его условно-досрочном освобождении.