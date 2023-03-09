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9 марта, 01:08

В США выдан ордер на арест самолёта якобы "Роснефти" ценой около $25 млн

Власти США выдали ордер на арест самолёта Boeing 737-7JU якобы принадлежащего "Роснефти". Об этом сообщило Министерство юстиции Штатов. Там уточнили, что приблизительная стоимость авиатехники — $25 млн, находится она не территории России. Ведомство объяснило такие меры нарушением экспортного законодательства США и введенными против России санкциями.

"США выдали сегодня ордер на арест принадлежащего компании "Роснефть" самолёта Boeing 737-7JU. <...> Окружной суд восточного округа Нью-Йорка санкционировал арест, установив возможную причину, согласно которой самолёт подлежал аресту на основе нарушений Закона об экспортном контроле и последних санкций против России", — пояснили в ведомстве.

Так, речь идёт о санкциях на экспорт, реэкспорт и трансфер в Россию безлицензионных самолётов, произведённых в США. Американский минюст предполагает, что если судно сейчас не на территории РФ, то направляются туда или оттуда.

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Flickr / Papas Dos

Арина Родионова
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