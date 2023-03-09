Наш металлик: В России растёт спрос на алюминиевые пигменты 9 марта, 12:27 Обложка © РУСАЛ

— В этом году наблюдаем позитивные тенденции по спросу на алюминиевые пигментные пасты, поэтому рассчитываем, что мы превзойдём результат по продажам прошлого года, — говорит Юлия Комарова, руководитель направления алюминиевых пигментных паст (АПП), выпуск которых налажен на производственной площадке в Волгограде.

Алюминиевые пигменты — важнейший компонент лакокрасочных материалов в сфере конвейерных, авторемонтных покрытий, печатных и порошковых красок, а также окрашивания пластика в массе (master-batch). Эффект "металлик" — мечта автовладельцев и дизайнеров. Достигается он только благодаря использованию компонента из алюминия. Но, кроме эстетики, алюминиевые пигментные пасты обеспечивают окрашиваемые поверхности повышенными антикоррозионными свойствами, защищают их от ультрафиолетового излучения и колебаний температур.

Раньше Россия импортировала пасту в основном из Японии, Китая, Бельгии и Германии. Специалисты хорошо знакомы с отечественными аналогами пасты. Это сухие алюминиевые пудры (серебрянки) ПАП-1 и ПАП-2, которые использовались ещё с советских времён. Но они имеют ограничения в применении и массовом производстве.

Фото © РУСАЛ

Ситуация изменилась в 2019 году, когда РУСАЛ инвестировал в новые производственные мощности и начал выпуск алюминиевой пигментной пасты в Волгограде. Компания выпускает продукцию для лакокрасочной и химической отраслей промышленности: всплывающие и тонущие алюминиевые пигментные пасты, а также master-batch для окрашивания пластика в массе.

— В 2022 году объём продаж составил 112 тонн при потребности российского рынка в 550 тонн, — продолжает Юлия.

Специалисты отрасли отмечают, что российский рынок алюминиевых паст очень динамичный, он растёт в среднем на 5–10% в год. Здесь источник оптимизма волгоградцев, которые при существующей мощности в 500 тонн пасты в год всерьёз задумываются о расширении производства.

Но дело не только в этом. Благодаря уникальным декоративным, ценовым и технологическим преимуществам алюминия лаки и краски на основе АПП завоёвывают всё новые ниши — от архитектурного оформления зданий, мостов и крупнопролётных конструкций до реализации дизайнерских, интерьерных идей.

Как рассказал технолог Алексей Мирошников, алюминиевая пигментная паста применяется везде, где есть потребность "сделать что-то серебристым" или с эффектом блеска "металлик". Компания планирует расширять продуктовую линейку и производить алюминиевые пигментные пасты по спецификации заказчиков. Уже сейчас география поставок из Волгограда включает все регионы России. В ближайшей перспективе она распространится на ряд стран СНГ.

Авторы Валерия Мишина