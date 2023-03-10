Москва уличила американских военных в причастности к вспышке Эболы в Уганде

За вспышкой вируса Эболы в Восточной Африке могли стоять США, считают в российском Министерстве обороны. По словам начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, опасная болезнь могла получить распространение вследствие небрежного обращения американских военных с патогенами.

"В качестве одной из версий рассматривается небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в данном регионе", — заявил он на брифинге в пятницу.

Кириллов отметил, что вероятность искусственного распространения вируса Эбола в сентябре 2022 года внимательно изучается Министерством здравоохранения одного из государств Центральной Африки. Выделенный в Судане штамм оказался полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в ходе эпидемии 2012 года, добавил он.