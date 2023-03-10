200% заговора: В США начала действовать пошлина на российский алюминий 10 марта, 15:31 Иркутский алюминиевый завод "Русал". Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

С 10 марта в США начала действовать введённая американскими властями пошлина в 200% на российский алюминий и алюминиевые продукты. Это запретительная мера, и теперь русский алюминий поставлять в Америку не будут.

Удивительно в этой мере не то, что её ввели: сейчас на Западе бьют по всему, относящемуся к нашей стране. Удивительно то, что она формально окажет слабое воздействие на непосредственные интересы участников. Недавно Минторг США сообщал, что в 2022 году страна импортировала из России примерно 200 тыс. тонн алюминия, то есть 3% от общего объёма закупок металла. Уже к октябрю этот показатель практически обнулился в ожидании запрета на алюминий из России. Для "Русала" — первоочередной цели нынешних санкций — американский рынок уже давно малоинтересный.

Не только лоббизм

В своём официальном заявлении в связи с введением санкций Белый дом не скрывает причины — лоббизм чистой воды. США традиционно — один из крупнейших производителей алюминия. Местным гигантам — Alcoa, Century Aluminium и Rio Tinto — российская конкуренция давно мешала. К тому же, как отмечает Белый дом, из-за роста цен на энергию в последний год два из пяти американских алюминиевых заводов оказались на грани закрытия.

Белый дом также заявил, что российская алюминиевая промышленность — важная экспортоориентированная отрасль. Россия является важнейшим мировым поставщиком алюминия, при этом только 22% произведённого в стране металла используется внутри страны.

Святое дело — подорвать важнейшую для страны отрасль.

Эта история выводит санкционный режим на новый уровень. Ведь алюминий из России — это высокотехнологичный продукт, производимый к тому же на базе востребованных во всём мире зелёных технологий с использованием чистой энергии сибирских рек. В результате созданная Олегом Дерипаской компания стала не только одной из крупнейших металлургических компаний в мире, но и, пожалуй, самой конкурентоспособной и передовой. Американские санкции против российского алюминия сигнализируют, что после нефтегаза на прицел берутся технологические экспортоориентированные отрасли российской экономики.

Легче всего сказать, что "плевать мы хотели на санкции и без западных рынков обойдёмся". С течением времени, конечно, система спроса и предложения обретёт новый баланс, в первую очередь за счёт азиатских партнёров. Однако в моменте российской алюминиевой промышленности придётся столкнуться с немалыми сложностями. Алюминиевая компания не скрывает, что необходимо искать новые рынки сбыта, перестраивать логистику в восточном направлении. При этом Китай и Индия — самые крупные производители алюминия, а транспортные коридоры в восточном направлении сейчас явно не справляются с возросшими нагрузками. Поэтому компании предстоит в экстренном режиме сокращать издержки производства и искать альтернативные рынки сбыта.

Для этого потребуется время. А ведь производство алюминия для целого ряда регионов страны, главным образом сибирских, стало своего рода экономическим становым хребтом. За Уралом размещены основные мощности, производящие алюминий для автопрома, гражданского авиастроения, строительства, упаковки, энергетики, машиностроения… На этих предприятиях заняты тысячи людей.

Никто не обещал лёгкой жизни

С учётом мощной социальной политики компании, которая за последние десять лет инвестировала более 10 млрд рублей в строительство и модернизацию более 250 объектов социальной инфраструктуры в городах своей ответственности, её проблемы могут серьёзно сказаться на реализации социальных программ.

Конечно, у авторов алюминиевых санкций дальний прицел. Но в "Русале" нет панического настроения. "Ситуация сложная, будем искать решения по переориентации поставок", — говорят в компании.

Там и не такое видели, а про санкции и свой многолетний опыт борьбы с ними могут учебники писать. Проблемы есть, но есть и намеченные цели.

Авторы Валерия Мишина