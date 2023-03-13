6 ужасных образов с "Оскара-2023", которые будут сниться в кошмарах ещё очень долго

Казалось бы, у голливудских звёзд достаточно ресурсов для того, чтобы сделать каждый свой выход в свет произведением искусства. Но на практике получается совсем иначе. Даже на такие легендарные мероприятия вроде "Оскара" некоторые не менее легендарные артисты заявляются в каких-то костюмах на Хэллоуин. Собрали шесть самых странных образов с "Оскара" 2023 года.

Джесси Бакли

Джесси Бакли на ковровой дорожке "Оскара" 13 марта. Фото © Getty Images / Arturo Holmes / Jeff Kravitz / FilmMagic

Джесси Бакли — ирландская актриса и певица, которая уже несколько лет подряд успешно покоряет Голливуд своим талантом. На счету у девушки роли в "Чернобыле", "Войне и мире", "Табу". Вот только найти свой стиль она всё никак не может. Возможно, на эскизе платье с объёмными рукавами выглядело как хорошая идея, на красной дорожке это чудо выглядело как "костюм мёртвой невесты рукава-фонарики. Артикул № какая разница, всё равно никто не купит".

Сабрина Доур

Актриса Сабрина Доур на церемонии "Оскар-2023". Фото © Getty Images / Allen J. Schaben / Los Angeles Times

Актриса Сабрина Доур, видимо, вдохновилась современной киноиндустрией и пришла на церемонию вручения в костюме хромакея. При желании на постобработке такому платью можно легко придать любой оттенок, но гостям "Оскара" пришлось "наслаждаться" реальным цветом этого произведения модного искусства. Причём вопросы возникают не только к выбору оттенка — фасон тоже достаточно простой. Всё вместе создаёт впечатление, что Доур — персонаж компьютерной игры, который ещё не открыли.

Жанель Монэ

Певица Жанель Монэ на ковровой дорожке "Оскара-2023". Фото © Getty Images / Arturo Holmes / Jeff Kravitz / FilmMagic

Певица Жанель Монэ — большая любительница кэмпа. Ещё пару лет назад каждый её выход на красную дорожку не обходился без эксцентричного, правда, не всегда удачного, образа. На этот раз артистка пришла в платье, которое было и неудачным, и скучным. Больше оно напоминает работы блогеров-шутников, которые из подручных средств пародируют костюмы звёзд. Как вам платье из шторы?

Рианна

Рианна на ковровой дорожке "Оскара" 13 марта. Фото © Getty Images / Arturo Holmes

Сначала на красную дорожку зашёл живот — и только потом Рианна. Певица, которая уже с 2016-го не выпустила ни одного альбома, пришла на "Оскар", всем своим видом показывая, чем она всё это время занималась. Пузо заметно увеличилось со времён выступления на Суперкубке. Отличный цвет платья — крайне комплементарно подчёркивает все изгибы фигуры Ри. Два вопроса: что с причёской и не напоминает ли вам это чудо пришельцев из "Людей в чёрном"?

Лесли Патерсон

Лесли Патерсон на церемонии "Оскар". Фото © Getty Images / Kayla Oaddams / WireImage / Mike Coppola

Лесли Патерсон — шотландская профессиональная триатлонистка и тренер по триатлону, а с недавнего времени ещё и сценарист и кинопродюсер. Как видите, в длинном списке компетенций пункта "стилист" нет. Но это вы бы и так поняли, глядя на платье спортсменки. Кто бы этот наряд ни шил, пожалуйста, отправьте этого человека на курсы кройки и шитья. Ему надо.

Билли Айлиш

Билли Айлиш с бойфрендом Джесси Рутерфордом. Фото © Getty Images / Doug Peters / PA Images