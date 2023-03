Восстание машин: Нейросеть в США выдала предупреждение человечеству

Собственно говоря, именно в этом заключается главная мысль всей представленной экспозиции. В ней визуализирован сценарий конца света после восстания машин. Входящих в выставочный зал приветствует голос "суперкомпьютера", произносящий следующее: Sorry for killing most of humanity — "Простите, что убил большую часть человечества". То есть, по задумке авторов идеи, машинный ум сгубил миллиарды людей в процессе наращивания своего производства скрепок и при этом логически понимает, что это неправильно, но ничего не может с собой поделать: программа у него такая.