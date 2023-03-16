Другая Земля: Когда Венера была пригодной для жизни и что её погубило Когда-то Венера была очень похожа на Землю. Но в определённый момент на планете начались необратимые изменения. 15 марта, 23:40 Планета Венера. Обложка © Shutterstock

Планета Венера: температура, расстояние от Земли, где находится

На сегодняшний день на Венере примерно +500 градусов Цельсия, и это даже жарче, чем на дневной стороне Меркурия. Дело в том, что вторая планета от Солнца, в отличие от первой, находится в "парнике". Давление 92 атмосферы, то есть в 92 раза больше, чем у нас. Практически вся масса венерианской атмосферы (процентов 90) сконцентрирована в пределах 30-километровой высоты. Зато на высоте километров 50–60 уже вполне умеренные условия, и есть мысли когда-нибудь разместить там научную станцию с экипажем и даже поселиться навсегда.

Атмосфера почти полностью состоит из углекислого газа. На уровне километров 75 находятся облака из сернистого газа и серной кислоты. В них сверкают молнии, и серная кислота регулярно проливается дождём. Правда, дождь в таком пекле даже не успевает выпадать на поверхность — испаряется в воздухе "по дороге". Облака не рассеиваются вообще никогда, с поверхности Венеры нельзя увидеть Солнце. По уровню освещённости там всегда как на Земле в самый пасмурный день. И это непроницаемое облачное одеяло очень интенсивно вращается — в десятки раз быстрее, чем сама планета кружится вокруг своей оси.

Собственного магнитного поля Венера в своих недрах не создаёт, притом не вполне понятно, в чём проблема. Так что планету от солнечной и галактической радиации частично защищают только верхние слои её атмосферы: они создают так называемую индуцированную магнитосферу.

Просто удивительно, как в таких условиях на Венере умудряются прослеживаться даже самые ничтожные следы водяного пара. И вообще, хотелось бы знать, всегда ли на этой планете было так, как сейчас. В основном учёные склоняются к тому, что нет, не всегда.

Гора Маат на поверхности планеты Венеры. Иллюстрация © NASA / JPL

Как появилась планета Венера

Планетологи пытаются представить, какой должна была быть обстановка на Венере изначально, чтобы за 4,5 миллиарда лет своего существования планета дошла до своего теперешнего состояния. И во многих случаях по расчётам выходит, что когда-то на Утренней звезде были водные океаны и вообще вполне приятный климат. Венера могла быть пригодной для жизни. Как минимум для той жизни, которую мы знаем. Поэтому возникает вопрос, когда это было, сколько это продлилось и почему всё-таки это так плачевно закончилось. Парниковый эффект — это следствие, а нужны причины.

К примеру, один из предложенных сценариев предполагает, что счастливая эра Венеры завершилась всего 700 миллионов лет назад. На Земле тогда была эпоха неопротерозоя, именно этим периодом датируются древнейшие окаменелости животных.

В Университете Чикаго недавно перепробовали 94 тысячи разных вариантов развития событий. В абсолютном большинстве случаев получается, что времена океанов и прочей жизнепригодности на Венере закончились не позже, чем три миллиарда лет назад. При этом океан, по мнению учёных, должен был быть глубиной не больше 300 метров. Для сравнения: на Земле средняя глубина Мирового океана — 3,7 километра. Надо сказать, современная наука приходит к выводу, что на Земле три миллиарда лет назад жизнь уже давно была, пусть и самая примитивная. К примеру, в Канаде нашли окаменелости неких существ возрастом чуть ли не четыре с лишним миллиарда лет. Значит, и на Венере жизнь теоретически могла бы успеть появиться.

Венера и Юпитер

Чтобы понять, почему сейчас всё так плохо, надо разобраться, почему изначально было хорошо. И, по мнению многих учёных, хорошо было в первую очередь потому, что на заре существования Солнечной системы наше светило грело не так жарко, как сейчас. Мощность его излучения была примерно на треть меньше. Соответственно, по мере взросления Солнца его лучи всё сильнее бомбардировали Венеру, а в отсутствие полноценной магнитосферы они глубоко проникали в атмосферу планеты. Под действием ультрафиолета вода распадалась на водород и кислород. Водород, поскольку он очень лёгкий, стремительно улетал в космос, а кислород отчасти тоже покидал планету, а отчасти окислял окружающие вещества. Как следствие, накопление углекислого газа и "парник".

Вид на Солнце из-под облаков Венеры. Иллюстрация © Flickr / NASA / Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

Есть подозрения, что в деле мог быть замешан и Юпитер: изначально он был ближе к Солнцу, чем сейчас, и его притяжение влияло на Венеру — вытягивало её орбиту. Из-за этого планета то приближалась к Солнцу, то удалялась, а значит, то нагревалась, то охлаждалась. И в процессе этих колебаний она быстрее теряла воду.

Правда, некоторые гипотезы перечёркивают всю эту венерианскую драму и утверждают, что на самом деле вода на этой планете вообще никогда не находилась сама по себе, то есть в виде океана: молекулы воды могли войти в структуру молекул пород в недрах планеты (это называется гидратацией) и остаться так навсегда. Но это какая-то совсем грустная теория: в конце концов, океаны есть и на спутниках Юпитера и Сатурна, например, и даже на Плутоне. Притом именно водные океаны, а не какие-нибудь метановые. Пусть подо льдом, но тем не менее. На Марсе, по всем признакам, тоже была полноценная гидросфера. То есть возникает ощущение, что вода — это абсолютно нормально для каменистого мира. Другой вопрос, сколько она продержится в заданных условиях.

Авторы Адель Романенкова