Ужас из мамкиных чатов: Кто пугает россиянок отравленными духами Громкая история с москвичкой, якобы понюхавшей духи и сошедшей с ума, оказалась фейком. Лайф разбирался, кто и зачем запускает такую информацию. 14 марта, 15:39 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Загадочная история

Напомним, на днях появилась информация о девушке Алине, 8 Марта застрявшей в одной из столичных пробок за рулём своего автомобиля. В это время она якобы приглянулась некоему мужчине из соседней машины. Молодой человек якобы пытался с ней познакомиться, но, получив отказ, на память протянул пробник с духами.

Презент к празднику Алина якобы приняла и просто понюхала. Спустя несколько часов с ней началось неладное: у девушки якобы появились галлюцинации, она начала бредить. Родители обеспокоились и вызвали скорую. В итоге Алину якобы отвезли в Психиатрическую клиническую больницу № 1 и‌мени Н.А. Алексе‌ева, где она без видимых улучшений находится до сих пор. А родители просят силовиков изучить содержимое загадочного флакона. Полиция Москвы уже организовала проверку.

Стало известно, что девушка действительно существует, она обращалась за медицинской помощью и действительно оказалась в больнице им. Алексеева, однако ещё в феврале и по другому поводу. И он не был связан с парфюмерией.

Можно ли сойти с ума от духов

Эксперты говорят, что любимая парфюмерия может лишь вскружить женщине голову, но не свести с ума.

— Действительно, есть класс веществ, способных вызвать психоз у человека, — рассказал Лайфу на условиях анонимности один из учёных-токсикологов. — Однако вероятность отравления ими на улицах Москвы практически равна нулю. Во-первых, подобные яды находятся на особом контроле у спецслужб, во-вторых, так, как в описанном случае, ими не пользуются, они просто не сработают.

Москвичка Алина, пострадавшая якобы от "отравленных духов". Фото © T.me / SHOT

По мнению опрошенных Лайфом экспертов, скорее всего, даже если в этой истории духи были, это обычное совпадение. Вероятно, девушка к этому времени уже находилась в нестабильном психическом состоянии и могла сама себя накрутить. Например, начитавшись чатов и соцсетей, в которых гуляют фейки об отравлении духами.

— Есть крайне впечатлительные люди, и особенно если впечатлительность сочетается с истероидностью, то на фоне слухов о распространении отравленных пробников могут возникнуть краткосрочные последствия в виде ухудшения психического состояния, — добавил токсиколог.

Смерть из мессенджера

Страшные новости о том, что по России якобы ходят диверсанты с Украины, которые раздают женщинам пробники с парфюмерным ядом, гуляют по соцсетям и мамкиным чатам уже несколько недель. А впервые такие фейки появились ещё в 2015 году.

— Дают пробники понюхать, и человек загибается. Тут я тоже ехал, стояла женщина в светлой шубке и шапочке, даёт мне понюхать пробник. Я говорю ей: "Стоять, ты не с Украины?" И она пошла к другому водителю. Я выбегаю, кричу: "Не вздумай нюхать!" Снова спрашиваю у неё: "Ты с Украины, что ли?" И тут она убежала за здание, — вот такое голосовое сообщение пришло на Whatsapp* сотрудников Лайфа.

Накануне 8 Марта по России в мессенджерах и соцсетях прокатилась очередная волна фейковых сообщений, в которых шла речь о случаях отравления людей пробниками духов. Распространителей якобы видели в Москве, Красноярске, Новосибирске, Белгороде, Липецкой, Кемеровской, Тюменской областях, Пермском крае.

В Сети гуляет фейк о ядовитых духах от украинских диверсантов. Фото © ГУ МВД по Челябинской области

В каждом из них обязательно есть указание на значительный ущерб для здоровья и даже летальный исход, и практически во всех упоминаются либо "украинцы", либо жители новых территорий России, в частности луганчане.

Привет от спецслужб Украины

Источник происхождения таких фейков действительно может находиться на Украине. С подобными рассылками россияне уже сталкивались в ковидном 2020 году. Как и в этот раз, они записывались от первого лица и якобы адресовались близким, а те уже рассылали своим друзьям.

В составе Вооружённых сил Украины есть Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО). Фактически это информационный спецназ, созданный в 2014 году для разжигания ненависти ко всему русскому.



Именно ЦИПсО с подачи спецслужб Запада занимается созданием и публикацией фейков, фото- и видеоматериалов, информационным терроризмом, разведкой и контрразведкой, деморализацией населения и военных в России, ищет в Интернете потенциальных противников внутри Украины, проводит профилактическую и превентивную работу по дезинформации, сливает нужную информацию.

Недавно хакеры смогли взломать серверы украинских спецслужб и опубликовали текст "Доктрины психологических операций", подписанный командующим силами специальных операций ВСУ генерал-майором Григорием Галаганом.

Во многом она списана с "Доктрины психологических операций НАТО" за 2016 год. Среди прочего в этом документе говорится: "Вариантами применения подразделения информационно-психологических операций во время оборонной операции могут быть: … рассылка на мобильные телефоны, электронные адреса, мессенджеры материалов, вызывающих стресс, панику, страх".

Новая волна фейков про отравленные духи вполне укладывается в эту концепцию.

* Мессенджер принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

А вы верите в сообщения об отравленных СПИДом иглах, парфюмерии и других подобных вещах? 0 Нет, я достаточно здравомыслящий человек Мне трудно отличать фейковые сообщения от настоящих Мне никогда не приходили такие сообщения

Авторы Евгений Кузнецов