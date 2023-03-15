Нападки Токио на Россию возмутили японских рыбаков

Политика Токио, направленная против России, привела к большим проблемам для рыбаков на севере Японии. Ответная реакция Москвы лишила их привычного способа заработка, местным жителям предстоит "очень трудная весна". Об этом пишет Hokkaido Shimbun.

Издание поясняет, что речь о запрете для японских судов на рыбный промысел у Курильских островов России — богатой морскими ресурсами акватории. Такой ответ Москвы на действия Токио вызвал спад экономической активности в рыбопромысловом регионе Немуро.

"От вашей политики всегда страдают простые рыбаки. Сегодня у многих людей нет другого выбора, кроме как уйти из рыболовного бизнеса", — приводит издание жалобы рыбаков.

Их поддержал и мэр рыбацкого города Раусу Минору Минатоя. Он отметил, что политика Токио "наносит ущерб местному сообществу". Глава администрации посетовал, что власти Японии даже не знают, когда теперь Россия вновь разрешит японским рыбакам вести промысел.

"Теперь, когда отношения между Токио и Москвой настолько ухудшились, остается только ожидать полного прекращения рыболовного соглашения с Россией. Когда это произойдет?" — задаётся вопросом пятидесятилетний Хадзиме Нарита, который занимается промыслом водорослей.