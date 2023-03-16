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Западные СМИ: Русские бизнесмены меняют Европу на ОАЭ

16 марта, 11:22
<p>Обложка © Getty Images / Beata Zawrzel / NurPhoto </p>

Обложка © Getty Images / Beata Zawrzel / NurPhoto

Американцы, побывавшие в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), оказались поражены количеством русских, которых они встретили в разных районах Дубая, при этом некоторые из тех, с кем удалось побеседовать заокеанским репортёрам, оказались не туристами, а теми, кто ведёт свой бизнес. Иностранное издание отмечает, что россияне не собираются заниматься бизнесом в Европе и других странах, где есть негативное отношение к гражданам России и всему русскому, тем более что многие развитые страны Востока (в частности ОАЭ) настроены к РФ дружелюбно. Проведённый NYT анализ статистики авиарейсов показал, что привлекательность арабских стран для россиян только возросла. А исследование, проведённое аналитиками Frank RG, показало, что только за 2022 год россияне разместили на счетах в иностранных банках 6,6 триллиона рублей. Причём главным центром притяжения российских денег становятся именно Объединённые Арабские Эмираты. Примерно 15,7% состоятельных россиян уже используют эту юрисдикцию, а ещё 16,1% планируют это сделать. Страны Евросоюза и Швейцария больше не являются потенциальными получателями денег российских бизнесменов и обычных туристов.

В Госдуме по данной ситуации высказались однозначно.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chaletberezkadubai

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chaletberezkadubai

— Пока в Европе и других англосаксонских юрисдикциях большие проблемы с правосудием и россиян воспринимают как источник наживы, ни один вменяемый россиянин, а тем более предприниматель, туда свои средства не повезёт, — замечает председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. — Но надо иметь в виду, что и размещение средств в "заливных" юрисдикциях имеет свои риски ввиду возможного западного давления на экономику арабских стран. Россия ни в коей мере не ограничивает своих граждан в возможности проводить финансовые операции с ОАЭ, но при этом призывает к осторожности при оценке долгосрочных перспектив.

Кроме того, депутат рассказал, что прорабатывается вопрос упрощённой перерегистрации компаний, находящихся в ЕС и прочих юрисдикциях, в России. Предполагаемый механизм будет включать в себя не только юридическую, но и экономическую составляющую.

Авторы
Максим Греков
Максим Греков

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