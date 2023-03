Почему российская музыка возглавляет хит-парады на Западе Знаменитый хит Селин Дион All by Mysel на самом деле написал Рахманинов, и исполнительница не скрывает этого. 17 марта, 23:40 Композитор Сергей Рахманинов, певица Селин Дион. Коллаж © LIFE. Фото © Public Domain, © Getty Images / Kevin Winter, © Shutterstock

В 1996 году популярная канадская поп-дива Селин Дион выпустила свой новый альбом Falling into You, который почти мгновенно взлетел на первую строчку чартов и разошёлся тиражом в одиннадцать миллионов копий, получив премию Грэмми. Это случилось, в том числе и благодаря синглу All by Myself ("Всегда сама" и ещё одна версия "Всегда одна").

Собственно, сама песня была кавером записанной в 1975 году баллады американского музыканта Эрика Кармена. Но критики решили, что именно Селин Дион своей чувственностью и особыми высокими нотами дала песне новую жизнь. Как выяснилось, эмоций мало не бывает, и вскоре все одинокие женщины от Британии до США слушали All by Myself, когда им становилось невмоготу, и пели её в своих одиноких квартирах, подобно знаменитой героине фильмов Бриджит Джонс.

Русские корни западного сингла

Пока фанатки вместе со звездой вздыхали о том, как тяжело быть одной и почему порой невозможно дозвониться до старых друзей, ушлые журналисты раскопали сенсацию: оказывается, первоисточником песни был русский композитор Сергей Рахманинов, родившийся в 1873 году в Новгородской губернии и эмигрировавший из страны в 1917 году.

Композитор Сергей Рахманинов. Фото © Public Domain

Эрик Кармен скопировал мелодию Рахманинова вполне осознанно: он считал, что творчество почившего в 1943 году в США композитора стало "общественным достоянием", и потому просто использовал в песне отрывок из рахманиновского Второго концерта для фортепиано с оркестром до минор. В песне Кармен использовал вторую часть произведения Adagio sostenuto, опус восемнадцать, а в припеве — отрывок из своей старой песни Let's Pretend.

Собственно, музыкант сам признавался, что его вдохновляли грусть и печаль, звучавшие в произведениях русского композитора. "Я не могу понять, как мог Моцарт писать музыку, будучи счастливым, — признавался Кармен, — и не могу представить, что Рахманинов был счастлив, когда писал эту великую музыку". И действительно, печаль, звучавшая в музыке великого композитора, такова, что можно подумать о её создании вдали от родины в приливе тоски. Но нет, Второй концерт для фортепиано с оркестром был написан дома, в родовом поместье в 1901 году и 27 октября был впервые исполнен в Москве.

А вот причины для печали у композитора действительно были. После провала Первой симфонии, написанной в 1897 году, им овладел глубочайший творческий кризис. Психиатр Николай Даль диагностировал у Рахманинова "реактивный психоз, возникший вследствие старания достичь невозможного" и лечил композитора с помощью сеансов гипноза. Только после 1900 года Рахманинов справился с болезнью и снова начал писать. Неудивительно, что его душевные терзания отразились в музыке и сделали ее великой. Это был не единственный кризис великого музыканта. Уехав из России, он снова пережил подобное состояние и не писал музыку десять лет — до 1927 года. Но вернёмся к синглу.

Не только All by Myself

Написанная в 1975 году All by Myself Кармена получила свою долю успеха. Она поднималась на первые строки хит-парадов. Эрик Кармен сумел продать миллион пластинок, а сама песня стала первым из его восьми самых популярных синглов. Тут бы ему почивать на лаврах, однако с музыкантом случилась неприятность: неожиданно ему пришёл "привет" от обладателей авторских прав Фонда Рахманинова.

Музыкант Эрик Кармен. Фото © Getty Images / Koh Hasebe / Shinko Music

Дело грозило обернуться скандалом и судебными исками, но музыкант сумел избежать этого, заключив с наследниками композитора соглашение. Он был вынужден включить Сергея Рахманинова в соавторы сингла, и ему пришлось отчислять правообладателям 12% от всех гонораров. Делала ли подобные отчисления Селин Диор, неизвестно. Скорее всего, да, так как закон об авторских правах в США всё время изменяется, и период действия авторских прав всё время увеличивается.

Второй концерт для фортепиано с оркестром стал не единственным произведением Рахманинова, которое Эрик Кармен включил в свои песни. Так, в сингле Never Gonna Fall in Love Again звучит медленная часть из рахманиновской Симфонии №2 ми минор.

История плагиата и "цитирований"

Кармен стал отнюдь не единственным американцем, использующим творчество великого русского композитора. Ещё в 1945 году Второй концерт использовали в своей песне Full Moon and Empty Arms американские музыканты Бадди Кай и Тед Моссман. В 1957 году музыку из Второго концерта использовал в своей песне I Think Of Your Фрэнк Синатра.

Мелодии Рахманинова звучат в композиции Space Dementia британской группы Muse. Не обходились без Рахманинова концерты Deep Purple. Между прочим, сами американцы считают его не русским, а "великим американским композитором". Конечно, Рахманинов не единственный, кто стал жертвой западной поп-культуры.

В 1997 году рэпер Уоррен Джи использовал в одной из своих композиций песню половецких девушек из оперы Александра Бородина "Князь Игорь". "Танец рыцарей" из балета Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" вывел в первые строчки хит-парадов композицию Робби Уильямса Party like a Russian. Стинг включил в песню Russian романс из сюиты Прокофьева "Поручик Киже", написанный композитором к одноимённому фильму в 1934 году.

Не стесняются западные музыканты использовать и наследие советских композиторов. Пол Маккартни выступил продюсером песни Those Were The Days в исполнении певицы Мэри Хопкин, которая оказалась кавером романса "Дорогой длинною", написанным в 1924 году советским композитором Борисом Фоминым. Благодаря русской мелодии песня вышла в хиты. В 1969 году музыканты группы Jefferson Airplane использовали в альбоме Volunteers мелодию "Полюшко-поле", написанную в 1933 году советским композитором Львом Книппером.

На самом деле песня — это отрывок из Четвёртой симфонии Книппера "Поэма о бойце-комсомольце". А композиция 1986 года Zero Pointe Vers L'Infini француженки Шарлотты Генсбур чуть ли не нота в ноту повторяет песню "В лесу прифронтовом" Матвея Блантера. Даже интересно — во время холодной войны западные музыканты тоже платили нашим роялти? Или всё было, как обычно: "Это моё и то моё же!"

Собственно, мало кто был бы против использования советской и российской музыки западными музыкантами, конечно, при условии соблюдения авторских прав, если бы не один интересный вопрос. Как при всём при этом они собираются отменять на Западе нашу культуру? Похоже, они так запросто могут ликвидировать и часть того, что считают своим.

Авторы Александр Лаврентьев