Налоговый облом: За что блогерше-миллиардерше Лерчек грозит до 7 лет колоний Савёловский райсуд Москвы запретил определённые действия для Валерии Чекалиной и её мужа Артёма, обвиняемых в налоговых махинациях на 130 млн. Инфоцыгане уже попрощались с подписчиками. 16 марта, 18:05 Блогер Валерия Чекалина. Обложка © Shutterstock, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek

Афера на сотни миллионов

Подразделение Следственного комитета России по Москве, которое и возбудило против супругов Артёма и Валерии (Лерчек) Чекалиных новое дело — по четвертой части статьи 174.1 УК "Отмывание денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере", просило Савеловский райсуд в качестве меры пресечения для блогеров запрет на определённые действия. Это более чем мягко, учитывая, что статья грозит виновникам до семи лет заключения и штрафом в размере до одного миллиона рублей.





По данным следствия, Чекалины в апреле 2021 года, "действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали (отмыли) денежные средства, добытые преступным путём, в особо крупном размере в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения." Деньги якобы были получены из налогов, не уплаченных за 3 и 4 кварталы 2020 года.

Суд поддержал следствие и первой запретил определённые действия Лерчеку. Затем и её мужу. Супруги-инфоцыгане потеряли доступ к главному инструменту заработка — к смартфонам, компьютерам и интернету. Общаться они могут только с семьёй. Судя по всему, они догадывались о том, что их ждёт, поэтому перед заседанием выложили в соцсетях прощальные посты к своим подписчикам. Однако на блогеров такого уровня обычно работает целая команда, которая и будет продолжать вести их социальные сети.

— Шок, удивление. Я надеюсь на справедливость. На то, что будет позитивный исход, — рассказала Лерчек в суде.

Это уже второе уголовное дело против Чекалиных. Ранее Валерии предъявили обвинение по второй части статьи 198 УК "Уклонение от уплаты налогов путём непредоставления налоговой декларации, совершённое в особо крупном размере", а её мужу — по пятой части статьи 33 и второй части статьи 198 УК РФ "Пособничество в уклонении от уплаты налогов".

По данным прокуратуры Москвы, в 2020–2021 гг. индивидуальный предприниматель Валерия Чекалина уклонилась от уплаты налогов на добавленную стоимость и на доходы на общую сумму более 311 млн рублей, что считается особо крупным размером. 7 марта в особняке блогеров прошли обыски, которые потрясли даже видавших виды оперативников.

Блогер Валерия Чекалина и её адвокат во время избрания меры пресечения в Савёловском суде. Видео © SHOT

Как живут Лерчек и её супруг

В конце февраля Чекалины вернулись из Амстердама, куда сгоняли погулять на частном джете, и после этого собирались покинуть Россию. Не успели.

В первую очередь оперативники МВД навестили дворец, расположенный в коттеджном посёлке "Агаларов Эстейт". Здесь, в 24 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе, среди вековых сосен, живописных озёр и полей для гольфа находятся 260 особняков, стоимость которых стартует от 170 млн рублей. Среди них выдаётся своими размерами дом общей площадью около 2200 квадратных метров, на строительство и обустройство которого Чекалины потратили около миллиарда рублей.

Внутри сыщики обнаружили восемь килограммовых слитков золота стоимостью 37 млн рублей. Позже Артём Чекалин объяснял общественности, что слитки якобы ему выдал банк взамен замороженных на счетах долларов. Вместе с драгоценными брусками в сейфе лежало большое количество наличности в валюте, российские загранпаспорта и паспорт США, оформленный на имя одного из трёх детей блогеров.

















В гараже нашёлся целый автопарк роскоши: Rolls-Royce Cullinan Black Badge (цена — около 62 млн рублей), Lamborghini Urus (28 млн), особый "гелик" Mercedes-Benz G АMG G 63 (около 25 млн), "мерс" попроще, который Артём Чекалин собирался подарить своему отцу, — около 7 млн рублей.

Позже выяснился список недвижимости четы Чекалиных: квартира на Серпуховском Валу площадью 150 квадратов. Известно, что супругам она досталась за 57 млн рублей, а ремонт в ней обошёлся ещё в 21 млн. Две квартиры на улице Декабристов на северо-востоке Москвы: одна площадью 83 кв.м и стоимостью около 20 млн рублей, другая поменьше — 38 квадратов (около 10 млн).

Чекалины также владеют загородным домом в элитном коттеджном посёлке "Ильинка Лейнхаус" в Подмосковье. Площадь участка 523 квадрата, роскошный дом на нём — около 400 квадратов. Стоимость этого великолепия около 125 млн рублей. А кроме того, у блогеров оказались две квартиры в родном Тольятти — одна площадью 200 квадратов стоимостью около 7 млн рублей, другая — 94,4 квадрата (примерно 3,5 млн).

Таким образом состояние Чекалиных уже может оцениваться примерно в полтора миллиарда рублей.

Часть найденного у семьи Чекалиных. Фото © Фото © T.me / SHOT

За что могут посадить Лерчек

Следователи считают, что с 2020 по 2022 год Лерчек в статусе ИП активно пользовалась упрощённой схемой налогообложения, которая работает только в случае, когда годовой доход не превышает 150 млн рублей.

На самом же деле на своих фитнес-марафонах Лерчек зарабатывала гораздо больше. Чтобы не платить налоговикам, блогерша перечисляла деньги на расчётные счета, открытые на ИП супруга и других родственников. Вкупе каждый член семьи показывал нужную для "упрощёнки" выручку.

Как посчитал телеграм-канал SHOT, официальный годовой доход только одной из компаний Чекалиных — "БИ ФИТ" — составляет около 3 млрд рублей. Именно через эту компанию блогеры продавали онлайн-марафоны по созданию "идеального тела" и косметику.

На своём бренде Letique Cosmetics Лерчек зарабатывала около 110 млн рублей в год, что формально укладывается в лимит по упрощённому налогообложению. Но следователи считают, что деньги выводились через компании, оформленные как раз на родственников.

Лерчек и косметика собственного бренда Letique Cosmetics. Фото © letique.ru

В чём обвиняют Лерчек её подписчики в соцсетях

Участницы марафонов Чекалиной раскрыли схему её бизнеса: в своих соцсетях Лерчек разыгрывала автомобили, айфоны и телевизоры. Чтобы получить шанс на выигрыш, нужно было купить хотя бы одно рекламируемое блогершей косметическое средство. Однако участники заметили, что дорогостоящие призы им никак не доставались. Одна из подписчиц даже подала на блогершу в суд и смогла отсудить чуть больше шести тысяч рублей.

Кроме того, Лерчек торговала франшизой своих марафонов. Как рассказала каналу SHOT одна из бизнесвумен, она приобрела франшизу за 1,1 млн рублей. Сперва бизнес шёл в гору, но спустя пару лет условия игры поменялись: Лерчек и Артём якобы запрещали "франшизникам" проводить розыгрыши на сайтах, чтобы заманивать клиентов. Потом через них Чекалины якобы запустили собственную акцию, из-за которой клиенты покупателей франшизы перетекли самой Лерчек. В итоге партнёры блогеров стали уходить в минус и банкротиться, и, по словам пострадавшей, по всей России.

Ещё одна участница марафонов — Ирина Жердева — обнаружила схему, по которой блогеры могли отмывать деньги. По её словам, у них есть два сайта-близнеца, на которых Чекалины реализуют свою продукцию. На одном из них можно расплатиться только картами российской платёжной системы. Они, разумеется, облагаются налогами. А вот платежи со второго сайта идут вчёрную сразу на счёт в Арабских Эмиратах без предоставления электронного чека покупателю.

Что могло стать причиной бед блогерши

В августе прошлого года Валерия Чекалина неожиданно обвинила свою подругу — звёздного стилиста Эльвиру Янковскую в том, что она якобы продаёт ей подделки под премиальные бренды одежды. При этом брала за них как за оригиналы. Выяснилось всё в ЦУМе, куда Чекалина якобы отнесла купленные вещи на экспертизу.

После этого появилось соответствующее заявление в полицию уже от другой блогерши — Евгении Зеленовой. Женщина заявила, что купила у Янковской шмоток почти на полмиллиона рублей. В итоге было заведено уголовное дело по четвёртой части статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", и теперь женщине грозит до трёх лет лишения свободы. 8 февраля Янковскую поместили под домашний арест.

Возможно, обиженная стилист могла поднять связи, для того чтобы отомстить своей обидчице.

Блогеры Валерия и Артём Чекалины. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ler_chek Как нужно наказывать блогеров-миллионеров за налоговые махинации? 0 Нужно сажать их в тюрьму От тюрьмы толку нет, нужно у них всё конфисковать Они должны заплатить налоги и, например, десятикратный штраф Блогеры делают миллионы из воздуха, пусть платят повышенные налоги

Авторы Евгений Кузнецов