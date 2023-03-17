Поворот на восток: В Сибири будут развиваться новые высокотехнологичные проекты 17 марта, 09:47 Обложка © ТАСС / Беляев Ярослав

Си Цзиньпин, председатель КНР и лидер КПК, в ближайшее время, как ожидается, посетит Москву с официальным визитом. Кроме геополитического значения, этот визит придаст новый импульс усилившемуся за последний год российскому "повороту на Восток" в целом, и российско-китайским экономическим связям — в частности. По этому поводу известный китаевед Николай Вавилов пишет: "Главный трек, который уже, наверное, нельзя игнорировать, — это смена приоритетной географии сотрудничества от приграничного к сотрудничеству между главными экономическими драйверами двух стран. Крупные проекты сотрудничества двух стран возможны и нужны именно субъектам на Урале, в Сибири и в европейской части России, а не на периферийном, с точки зрения экономической географии Китая, Дальнем Востоке, население которого меньше населения Пекина".

Но и сейчас подлинное значение сибирского проекта для всей России очевидно далеко не всем. Например, высказанное на недавнем Красноярском экономическом форуме (КЭФ) предложение Олега Дерипаски о переводе столицы из Москвы в Сибирь встретило немало скептических замечаний. Однако логика-то в этой идее железная — достаточно на карту посмотреть.

Смотрим на Азию

Выступая на КЭФ вице-президент РУСАЛа, Елена Безденежных привела такие цифры: 3,9 млрд человек проживает в настоящее время в странах Азии, к 2026 году при прогнозируемом приросте населения в 3% к ним прибавятся ещё 114 млн. "Страны Азии — один из основных драйверов спроса в мировой экономике, — сказала Елена Безденежных. — В ближайшие пять лет на долю этих стран придётся до 40% от общего прироста мирового ВВП".

Теперь посмотрим на северную часть региона, на Сибирь. Богатейшие территории, поистине мировая кладовая и бездонный энергетический ресурс. И в то же время — малоразвитая инфраструктура, слабая урбанизация, низкий уровень жизни и отток и без того немногочисленного населения. Елена Безденежных убеждена: "В современных реалиях развитие страны должно основываться на опоре на региональное развитие: формирование в стране новых центров экономического роста.

Вид на Красноярский алюминиевый завод. Фото © ТАСС /

Прежде всего это относится к регионам Сибири. Первоочередным шагом развития Сибири является обеспечение ускоренного роста Ангаро-Енисейского макрорегиона (Красноярский край, Иркутская область, Республика Хакасия, Республика Тыва) путём реализации проектов глубокой переработки сырья, ориентированных на экспорт".

Население этого региона сейчас составляет всего 6,1 млн человек. Люди продолжают уезжать. Среднегодовой отток населения составляет 7,7 тыс. человек. Ключом к изменению ситуации станет формирование кластеров перерабатывающих производств: в сфере лесопереработки, переработки алюминия, выпуска энергетической продукции, агропрома и биохима, а также производства химико-металлургической и электротехнической продукции.

— Развитие лесопромышленного кластера и сопутствующей инфраструктуры позволит создать новый промышленный центр, увеличив численность населения агломерации с текущих 60 до 300 тыс. человек. Стратегическим направлением развития агропромышленного комплекса в регионе может стать высокотехнологичный сектор, ориентированный прежде всего на экспорт в страны Азии для нужд около 2 млрд потенциальных потребителей, — говорит Елена Безденежных.

Она напоминает также о необходимости экологической революции в Сибири. Ведь там до сих пор для отопления используют бурый уголь, что вносит немалый вклад в эффект "чёрного неба" во многих городах, в том числе Чите, Иркутске и Красноярске. При этом Россия занимает второе место в мире по объёму экономически эффективного гидропотенциала (почти половина — в Сибири, прежде всего в бассейне Енисея), но уровень его освоения у нас около 20% при 82–95% — в западных странах.

— Россия должна воспользоваться глобальным трендом на "чистую" энергетику и стать лидером в развитии возобновляемых источников энергии за счёт гидропотенциала макрорегиона, — говорит вице-президент РУСАЛа.

Сотрудник Братской гидроэлектростанции. Фото © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Важнейшие направления развития территории включены в Комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", предполагающий 1,9 трлн руб. инвестиций в 2019-2027 годах и получивший поддержку Правительства РФ. Его реализация потянет за собой рост и модернизацию энергетической, транспортно-логистической, телекоммуникационной и социальной инфраструктуры региона, в том числе развитие городов и агломераций.

Но главным проектом должна стать Красноярская технологическая долина.

Долина будущего

Елена Безденежных рассказала, что Красноярская технологическая долина будет расположена в непосредственной близости от действующих предприятий алюминиевой отрасли — КрАЗа и КрАМЗа. Недалеко — БоАЗ, ТаАЗ. Это позволит обеспечить прямое взаимодействие с предприятиями по выпуску алюминиевой продукции высокого передела. Основными видами продукции, которую готовятся выпускать в долине, станут прокат для авиации и судостроения, компоненты для машино- и автомобилестроения, профиль и слитки для строительной отрасли, кабели, посуда, аккумуляторы. По прогнозам, объём утвержденных инвестиций составит 17 млрд руб., а общая сумма налогов, уплаченная в федеральный и региональный бюджеты, — 1 млрд руб. Новые предприятия позволят создать до 1,5 тыс. новых рабочих мест, а ВРП Красноярского края увеличить на 25–30 млрд руб. в год в течение пяти лет.

Становой хребет и Сибири, и Ангаро-Енисейского макрорегиона — алюминиевая промышленность. Она обеспечивает технологическое развитие территории, наполняет бюджеты, поддерживает занятость и социальную стабильность. Понимая это, с 10 марта США ввели запретительную 200-процентную пошлину на российский алюминий.

Рабочий на Иркутском алюминиевом заводе (ИркАЗ) Фото © ТАСС / Круглякова Марина

Это одна из причин, по которым необходима полная модернизация алюминиевой отрасли в рамках Красноярской технологической долины. В планах — тотальная реконструкция мощностей по производству алюминия, вплоть до полного сноса существующих производственных мощностей и возведение новых в Красноярске, Братске, Шелехове, строительство анодной фабрики в Канске. На этих предприятиях будет обеспечена глубокая переработка от 20% до 50% металла и соблюдение технологий низкого углеродного следа при производстве алюминия, в том числе за счёт введения мощностей новых гидроэлектростанций.

Транссиб–2

Перспектива сибирского расцвета, который потянет за собой в будущее всю нашу страну, впечатляет своей нестандартностью и масштабами. Но есть проблема: удалённость и неразвитость инфраструктуры. Поэтому Елена Безденежных прямо указывает: ключ к развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона —реализация проекта "Транссиб 2.0."

Сегодняшний Транссиб — самая длинная железная дорога в мире. Её протяжённость составляет 9289 км. Железная дорога пролегает через всю Россию, соединяя Москву и Санкт-Петербург с крупнейшими сибирскими и дальневосточными промышленными центрами.

Есть одно "но" — имеющаяся транспортная сеть явно не справляется с возрастающими объёмами перевозок. По большому счёту, у нас есть тут Транссиб, введённый в эксплуатацию ещё при царе, и БАМ, в основном построенный при СССР. Полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что объём не перевезённых по БАМу и Транссибу грузов в 2021 году составил 70 млн тонн. В 2022 году при потребности в 258 млн тонн планируемый объём неперевезённых грузов составил почти 100 млн тонн. Ущерб, который при этом нанесён экономике Российской Федерации, оценивается в 1,5 трлн руб.

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— Необходимо кардинальное улучшение обеспеченности макрорегиона инфраструктурой и развитие логистики, обеспечивающей низкий уровень транспортно-логистических издержек для промышленных производств в Сибири и высокую скорость доставки в страны Азии. Приоритетный проект должен быть направлен на расширение пропускной способности Транссиба со строительством специализированной инфраструктуры для движения ускоренных контейнерных поездов, сооружением современных логистических центров на всей протяжённости ж/д пути и созданием не менее десяти новых особых экономических зон, — говорит Елена Безденежных.

По сути, речь идёт о масштабном расширении имеющихся транспортных мощностей. Введение в строй этого Транссиба–2 позволит добиться гарантированной скорости перемещения высокодоходных грузов по Транссибу за четверо суток от границы с Китаем до границы с Белоруссией, повысить транспортную доступность регионов Урала и Сибири до портов, в том числе за счёт снижения сроков доставки с шести до двух дней следования груза, и рост транзита между ЕС и КНР через территорию России в четыре раза до 2 млн ДФЭ.

… Транспорт, логистика, экономические кластеры, развитие энергетики и агропрома, сотрудничество с Китаем и другими азиатскими державами. Это кусочки складывающейся на наших глазах новой мировой мозаики, в которой мы будем искать и находить свое место. Но сегодня как никогда очевидно: хотите узнать будущее России — следите за Сибирью.

Авторы Валерия Мишина