Главное условие для переговоров по Украине должно заключаться в капитуляции режима Владимира Зеленского, но для Запада это неприемлемо. Такое мнение озвучил в новом выпуске шоу "Дайте сказать" военный эксперт Константин Сивков.

Главное условие для переговоров должно заключаться в капитуляции Украины, считает Константин Сивков. Видео © LIFE

Чтобы не допустить победы России, Запад, по мнению аналитика, попробует укрепить украинскую армию польскими войсками, но неофициально, избегая вступления НАТО в войну. По словам Сивкова, в противном случае конфликт быстро перейдёт в ядерную фазу и в первую очередь погибнут США, а Европа превратится в радиоактивную пустыню.

"Наиболее вероятный сценарий такой: после поражения ВСУ, учитывая тот факт, что у них сейчас очередная волна мобилизации провалилась с оглушительным треском, в дело вступит НАТО, но пока не в полном составе, а, скажем, начнут воевать поляки как украинцы, то есть без мандата НАТО", — полагает Сивков.

Зачем это полякам? Эксперт объясняет довольно просто: они претендуют на Восточные кресы — западные территории Украины, ранее входившие в состав Польши, но по итогам Второй мировой войны отошедшие к России. Это Львовская область, Волынь — словом те территории, которые, по мнению Сивкова, Россия могла бы "оставить" полякам. По всей видимости, это единственный возможный предмет для переговоров с представителями несговорчивого западного блока.