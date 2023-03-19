Невозможно отказать: Учёные выяснили, как кошки манипулируют людьми Команда учёных провела целое исследование в попытке раскрыть секрет непревзойдённого таланта этих животных. 18 марта, 23:40 Обложка © Shutterstock

Мурлыканье кошек — один из их способов целенаправленной манипуляции людьми, заявили учёные британского Университета Суссекса. По данным проведённого исследования, домашние кошки намеренно изменяют тональность и громкость издаваемых ими приятных звуков в зависимости от того, что им нужно от хозяина.

К примеру, когда кошка хочет добиться угощения, то на поглаживание она отвечает гораздо более громким, "настойчивым" мурлыканьем, утверждают учёные. Более того, акустический анализ этих звуков показал, что у мурлыканья голодной кошки есть определённое сходство с плачем голодного младенца — и в тех, и в других звуках присутствует характерный высокочастотный компонент.

Таким образом кошка воздействует на природный инстинкт человека (в особенности женщины), который на подсознательном уровне диктует необходимость позаботиться о подопечном как о ребёнке, говорят исследователи. Кроме того, они отметили, что такой способ выпрашивания еды часто более эффективен, чем прямолинейное мяуканье.

Авторы Адель Романенкова