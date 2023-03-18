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18 марта, 09:29

Полиция снова штурмует резиденцию экс-премьера Пакистана

Полиция в очередной раз предприняла попытку штурмовать резиденцию экс-премьера Пакистана Имрана Хана в Лахоре для того, чтобы арестовать его за пропуск заседаний суда, сообщает местное Geo TV. Против политика возбуждено 94 уголовных дела.

Предыдущая попытка штурма была сорвана сторонниками Хана. Члены возглавляемой Ханом партии "Движение за справедливость", которых 70-летний экс-премьер попросил продолжать борьбу за "верховенство закона", устроили столкновения с исламабадскими полицейскими и не дали им пройти внутрь. Для разгона протестующих те использовали водомёты и слезоточивый газ. В ответ стражей порядка забросали камнями, пятеро сотрудников столичной полиции получили ранения.

Столкновения и слезоточивый газ: Сторонники экс-премьера Хана усилили протесты в Пакистане

Столкновения и слезоточивый газ: Сторонники экс-премьера Хана усилили протесты в Пакистане

Кстати, отставка экс-премьера Пакистана Хана привела к многотысячным акциям протеста. Сам политик заявил, что примера таких масштабных митингов в истории страны ещё не было.

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Semih Ugurlu / Anadolu Agency v

Андрей Бражников
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