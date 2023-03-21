Ответ планеты: Из космоса получен сигнал о накрывающем Флориду бедствии Океанологи предупреждают, что в Атлантике разрастается огромное бурое "одеяло", и оно надвигается на Соединённые Штаты. 20 марта, 23:40 Гигантскую массу водорослей в Атлантическом океане прибило к пляжам Флориды, 16 марта 2023 года в Форт-Лодердейле, Флорида. Обложка © Getty Images / Joe Raedle

На видео ниже — мексиканский курорт Плайя-дель-Кармен. Этот город находится на полуострове Юкатан. Если посмотреть на карту Северной Америки, то справа от него можно видеть Кубу, а над ней — Флориду. Как видно на видеоролике, в целом симпатичное впечатление местного пейзажа с красивыми отелями и почти белоснежным песком полностью уничтожается отвратительным зрелищем того, что творится на берегу.

Бурые водоросли Sargassum на побережье курортного города Плайя-дель-Кармен

В этих местах подобное уже не новость: в прошлом 2022 году властям Мексики пришлось даже — ни больше ни меньше — отправлять на борьбу с этим бедствием свой военно-морской флот. Автор видео подчёркивает, что с таким же успехом можно поехать и во Флориду, заплатить за отдых гораздо больше, но в итоге получить ровно то же самое. Собственно говоря, это не только его мнение: Флоридский атлантический университет проанализировал спутниковые снимки и прямо заявил, что гигантское бурое одеяло этих водорослей прямо сейчас надвигается на Америку.

Что за мерзость несёт к берегам континента: это бурые водоросли, так называемый саргассум или "морской виноград". Если присмотреться поближе, он действительно напоминает виноградные лозы. По мере размножения это морское растение распространяется сразу в трёх направлениях и образует так называемые слоевища — объёмные скопления впечатляющих размеров. Этот снимок сделан со спутника 11 марта 2023 года. Водоросли обведены жёлтым.

Скопления бурых водорослей Sargassum в Атлантическом океане. Фото © CNN Photo Illustration / European Space Agency

Но на самом деле это лишь отдельные небольшие фрагменты общей неприятной и, даже без преувеличения, тревожной картины. Дело в том, что в Атлантике океанические течения образуют большой круговорот тёплой солёной воды, которую очень любят эти водоросли. Этот круговорот так и назвали в честь них — Саргассовым морем. И все эти "виноградные лозы" на поверхности этого моря представляют собой практически целый континент — Большой Атлантический Саргассовый пояс. Причём он простирается на территорию вдвое больше США — на восемь тысяч километров, от самых берегов Западной Африки и до Мексиканского залива. А судя по данным из космоса, год от года эти отвратительные слоевища только разрастаются. По примерным оценкам, общая масса всего этого безобразия уже достигает порядка двадцати миллионов тонн.

Мало того, что в таких масштабах это само по себе нездорово для Мирового океана и, вообще, для природы, так ещё и при накоплении на берегу всё это начинает гнить с выделением сероводорода с соответствующим запахом и так далее. В этом году, как отметили учёные, эти водоросли ещё и зацвели несколько раньше обычного и размножились больше, чем за последние десять с лишним лет. А что с этим делать, пока не очень понятно. Оно прибывает и прибывает. Есть предложение собирать эти водоросли на корм животным, но учёные призывают сначала очень хорошо подумать: в саргассуме содержится мышьяк.

В чём же причины такого бедствия: по мнению океанологов, ключ к ответу на этот вопрос — тот факт, что саргассум любит азот. Поэтому надо выяснять, что повышает его количество в воде. И среди главных подозреваемых — обильные азотные удобрения, которые используют в сельском хозяйстве Бразилия и другие латиноамериканские страны. Но проблема не только в этом. Если бы не усиливающаяся эрозия почвы, всю эту сдобренную азотом почву так активно не вымывало бы в Амазонку, а далее, соответственно, — в океан. А почему усиливается эрозия? Потому что вырубается лес. Всё связано, всё переплетено.

Авторы Адель Романенкова