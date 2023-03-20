Эпохальные кадры: Учёные показали, как возникли континенты

Видно, что 100 миллионов лет назад будущая Южная Америка была практически единым целым с будущей Африкой, а в Северном полушарии суша была разделена на сравнительно небольшие участки, и лишь через примерно 50 миллионов лет внешний вид поверхности Земли стал более или менее похож на современный.

Отмечается, что при создании модели учитывалось не только движение тектонических плит, но и перемещение океанских вод, а также постепенные изменения в земной мантии. Некоторые детали могут оказаться очень важными в поиске ответа на вопрос о происхождении жизни на Земле, подчеркнул ведущий автор этой научной работы, учёный из Сиднейского университета Тристан Саллес. По его словам, принципиально важно разобраться, как с суши вымывало осадочные породы — именно они стали питательной средой для первых обитателей планеты. Полная картина эрозии почв на древней Земле может помочь проверить гипотезу о том, что первые живые организмы возникли не в глубинах океанов, а на суше.