Близнец Млечного Пути: Давно замолчавший телескоп "Планк" прислал на Землю неожиданные снимки "беременной" галактики Теперь исследователи считают, что ошибались насчёт возможностей обсерватории, запущенной в космос в 2009 году. 24 марта, 23:40 Концепт художника показывает путь "Планка" к его рабочей орбите вокруг второй точки Лагранжа в пространстве (L2), удалённой от Земли на 1,5 млн км. Обложка © ESA / C. Carreau

Параллельные вселенные гипотетически существуют одновременно с известным человечеству миром, но не обязательно похожи на него. Несколько сотен одинаковых галактик при этом могут находиться рядом друг с другом.

Параллельные вселенные и квантовая механика

15 марта 2023-го издание The Conversation опубликовало статью британского астрофизика Мартина Риса, в которой тот обобщил данные о параллельных вселенных. Мартин Рис указал на то, что большинство миров в Мультивселенной, в отличие от Земли, скорее всего, непригодны для жизни, при этом, по статистике, должны существовать и те, где жизнь всё-таки возможна.

Заявление учёного совпало с поисками Европейского космического агентства (EKA). В настоящий момент астрофизики расшифровывают данные миссии "Планк", прекратившей работу ещё 23 октября 2013 года.

И одна из главных загадок этой миссии — аномалия, которая может указывать на наличие миллионов галактик, спрятанных за оболочкой других миров. Открытие, сделанное десять лет назад, до сих пор не даёт покоя учёным. Проблема в том, что даже при сегодняшнем уровне развития науки десять лет — ничтожно малый срок.

Портрет нашей Галактики с видом на Млечный Путь показывает смесь из газа, заряженных частиц и нескольких видов пыли. Фото © ESA / NASA / JPL-Caltech

Что находится за пределами Вселенной

Миссия "Планк" была создана для изучения реликтового излучения. Это некая константа, образовавшаяся во времена Большого взрыва и заполняющая собой всё пространство. И это один из ключей к теории Мультивселенной. Автор термина "реликтовое излучение" советский астроном Иосиф Шкловский допускал наличие параллельных вселенных и был уверен, что параллельность — это не разность измерений, а физическое соседство, просто иногда скрытое.

Космическая обсерватория "Планк" включала в себя одноимённый оптический телескоп системы "Грегори". Одна из его задач — отслеживание интенсивности и поляризации фотонов. В 2013-м астрофизик Рэм Чари из Калифорнийского технологического университета обнаружил с помощью телескопа "Планк" некие просветы в реликтовом излучении Вселенной.

Космическая обсерватория "Планк". Фото © ESA

В среднем эти области были почти в пять тысяч раз ярче остального пространства Вселенной. Рэм Чари предположил, что яркие области — аномалии, вызванные разрушением пространственно-временного континуума. Ни в одну космологическую модель эти аномалии не вписывались, и учёный выдвинул гипотезу, что так "просвечивает" некая параллельная вселенная, находящаяся внутри другой.

Точку просвета обозначили как "область соприкосновения". Согласно математическим подсчётам, такие области могли появиться через несколько тысяч лет после Большого взрыва.

Астрофизике пришлось пройти большой путь, прежде чем учёные смогли обнаружить то, что существовало миллионы лет. В XXI веке был сделан шаг навстречу параллельным вселенным, но тут исследования застопорились. Имеющегося научного инструментария явно не хватает для более глубокого погружения в вопрос, а старые космологические теории сковывают научную инициативу и не дают двигаться вперёд. Одна из проблем озвучена самим Рэмом Чари.

— Открытые "области соприкосновения" указывают на то, что физические законы в тех вселенных должны быть совершенно иными, — отметил он.

Как работает нейросеть

Астрофизик Мартин Рис указывает на то, что теория мультивселенных для современного учёного как "квантовая физика для обезьяны". Не потому что учёные делают что-то не так, а потому что всё упирается в некоторые особенности человеческого мозга. Для вычисления параллельных вселенных необходима одновременная обработка миллионов параметров. А справиться с этим может только искусственный интеллект (ИК). В определённом смысле эпоха нейросетей и развитого ИК может стать предвестием нового расширения горизонтов науки. Обнадёживает, что нейросеть — обучаемая и даже самообучаемая система.

Но нельзя точно сказать, когда произойдёт сдвиг, ведь нужны принципиально новые алгоритмы, для выстраивания которых учёным необходимо разрушить шаблоны мышления. Возможно, и человеческому виду предстоит трансформироваться во что-то иное.

— Физическая реальность на её глубочайшем уровне может быть настолько глубокой, что её разъяснения придётся ждать от постчеловеческих видов — как бы угнетающе или возбуждающе это ни звучало, в зависимости от вкуса, — подчеркнул Мартин Рис.

Единственное, что можно сказать, заглядывая в ближайшее десятилетие, — поиск параллельных вселенных ещё надолго останется предметом сугубо научного интереса, поскольку вряд ли поможет человечеству решить его текущие проблемы.

Авторы Евгений Жуков