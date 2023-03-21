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Как получить миллион рублей на свой проект: социальные инициативы в регионах поддержат грантами

21 марта, 13:41
<p>Фото © Пресс-служба "Газпром нефти" </p>

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Объявлены победители ежегодного грантового конкурса "Родные города" от компании «Газпром нефть». Ими стали 135 активистов и общественных организаций – каждый из них получит до 1 млн рублей на реализацию образовательных и культурных проектов. А уже осенью стартует приём заявок на новые гранты.

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Фото © Пресс-служба "Газпром нефти"

Как сообщают организаторы, главный критерий получения финансовой поддержки — гарантия социального эффекта от предложенного проекта. А самые востребованные инициативы в городах и сёлах определяет онлайн-голосование жителей.

В этом году наряду с детскими учреждениями, творческими центрами и экологическими организациями обладателями грантов стали десятки авторских проектов: музыкальные коллективы, спортивные секции и семейные театры.

Так, для школьников из Томска запустят лабораторные шоу по физике и химии, откроют курсы водного туризма и экологичного образа жизни. В Омске создадут семейные коворкинги и пространство для юных инженеров. А в сёлах Тюменской области появятся классы по дизайну и программированию и даже летняя школа вокала.

"Мы поддерживаем проекты, которые так или иначе развивают комфортную среду для жизни людей в регионах, где работают промышленные предприятия нашей компании. Что особенно важно — почти половина проектов, получивших наши гранты, дальше развиваются самостоятельно. Для этого мы помогаем гражданским активистам, экспертам и волонтёрам объединяться в сообщества, которые становятся драйверами позитивных изменений", — комментирует член правления компании "Газпром нефть" Александр Дыбаль.

Помимо крупных проектов шанс получить финансирование есть и у небольших заявок в пределах ста тысяч рублей. Поддержка таких локальных инициатив позволяет благоустраивать скверы, пополнять библиотеки, приобретать учебные пособия для детей и специальные книги для инвалидов по зрению.

Среди получателей гранта в этом году оказалась автор проекта "Смотри на звёзды" из Оренбурга Татьяна Гавриш.

  • Татьяна Гавриш и участники проекта "Смотри на звёзды". Фото © vk.com / Физика и астрономия | Орион
    Татьяна Гавриш и участники проекта "Смотри на звёзды". Фото © vk.com / Физика и астрономия | Орион
  • Проект "Смотри на звёзды". Фото © vk.com / Физика и астрономия | Орион
    Проект "Смотри на звёзды". Фото © vk.com / Физика и астрономия | Орион
  • Проект "Смотри на звёзды". Фото © vk.com / Физика и астрономия | Орион
    Проект "Смотри на звёзды". Фото © vk.com / Физика и астрономия | Орион

Татьяна Гавриш и участники проекта "Смотри на звёзды". Фото © vk.com / Физика и астрономия | Орион

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"Хотим сделать астрономию увлекательной и доступной каждому. Мы организуем ночные выезды с телескопами и вечера тротуарной астрономии в Оренбурге и области. Взрослые и дети изучают небо с помощью профессиональной оптики. В прошлом году наш проект посетили более трёх тысяч горожан", — рассказала она журналистам.

Другой победитель конкурса — руководитель проекта "Не|местные" Илья Кириченко — вместе со своей командой создаёт бесплатные аудиоэкскурсии по неочевидным достопримечательностям Ханты-Мансийска.

  • Участники проекта "Не|местные" (экскурсии в нашуниках). Фото © vk.com / Культурный штаб
    Участники проекта "Не|местные" (экскурсии в нашуниках). Фото © vk.com / Культурный штаб
  • Участники проекта "Не|местные" (экскурсии в нашуниках). Фото © vk.com / Культурный штаб
    Участники проекта "Не|местные" (экскурсии в нашуниках). Фото © vk.com / Культурный штаб
  • Участники проекта "Не|местные" (экскурсии в нашуниках). Фото © vk.com / Культурный штаб
    Участники проекта "Не|местные" (экскурсии в нашуниках). Фото © vk.com / Культурный штаб
  • Участники проекта "Не|местные" (экскурсии в нашуниках). Фото © vk.com / Культурный штаб
    Участники проекта "Не|местные" (экскурсии в нашуниках). Фото © vk.com / Культурный штаб

Участники проекта "Не|местные" (экскурсии в нашуниках). Фото © vk.com / Культурный штаб

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"Мы собрали редкие истории и воспоминания людей разных поколений, создали из них экскурсионные маршруты в формате аудиоспектакля. В его основе — сама жизнь и реальные человеческие судьбы. Это важный краеведческий проект, который по-новому открывает наш город", — поделился участник программы "Родные города".

Лайф напоминает, что география грантового конкурса "Газпром нефти" охватывает крупные регионы Сибири и Южного Урала – Ямал, Югру, Тюменскую, Омскую, Томскую и Оренбургскую области. Благодаря грантам за несколько лет там были запущены важнейшие социальные проекты, участие в которых приняли свыше 100 тыс. детей и взрослых.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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