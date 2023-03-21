Пять признаков абьюзера и манипулятора: Как их распознать Психологи выделяют пять явных маркеров, которые помогут распознать абьюзера даже после короткого общения. 21 марта, 10:25 Главная черта абьюзера — потребность в доказательстве своей правоты © Shutterstock

Многие специалисты в области психотерапии уверены, что абьюзеры и манипуляторы, оказывая давление на психологическом уровне, меняют физическое состояние человека и ввергают его в сильный стресс. Некоторые ощущения после встречи с абьюзером могут дать понять, что контактировать с таким человеком не стоит.

Изменение поведения и настроения

Американский психолог Леонард Берковиц, известный своими исследованиями проблем человеческой агрессивности, замечал, что главным фактором ощущения абьюза является изменение настроения. Если человек чувствует, что поведение и настроение меняются после общения с определённым собеседником, это может быть самым явным признаком манипуляции. Абьюзеры могут использовать тактику газлайтинга, когда заставляют собеседника сомневаться в собственной памяти, чувствах и ощущениях реальности.

Критика и унижение

Абьюзеры часто без причины доводят свою жертву до слёз © Shutterstock

Американский психолог и специалист по проблемам личности Роберт Розенталь не раз отмечал, что абьюзеры и манипуляторы могут использовать критику и унижение, чтобы заставить других чувствовать себя неполноценными и безнадёжными. Они могут критиковать внешность, способности или даже личную жизнь. Конструктивной критики в таких случаях добиться невозможно: нацеленность на решение проблемы — это не то, чем хотят заниматься абьюзеры.

Изоляция

Психолог Ханс-Вернер Гессманн считает, что главная черта абьюзеров — попытка изолировать жертву от семьи, друзей и близких. В книгах Гессманна много рассуждений по этому поводу, однако центральная мысль сводится к следующему: абьюзеры могут говорить и внушать, что они единственные, кто полностью понимает человека, и почти всегда будут настаивать на том, что другие люди для общения не нужны.

Принуждение

Абьюзеры постоянно указывают другим на их недостатки © Shutterstock

Психолог и шоумен Джеффри Бити в своих передачах не раз отмечал, что манипуляторы могут использовать принуждение, чтобы заставить жертву делать то, что они хотят. Манипуляторы и абьюзеры, по мнению Бити, могут применять угрозы, шантажировать, использовать физическую силу или даже угрожать самоубийством.

Отсутствие границ

Значительная часть психологов, включая акул психотерапии — Альберта Бандуру, Майкла Раттера и Михайя Чиксентмихайи, отмечают, что абьюзеры могут не уважать чужие границы и личное пространство. Они будут требовать пожертвовать личным временем и настаивать на проявлении внимания в любое время дня и ночи, не учитывая личные потребности и желания.

Все психологи сходятся во мнении, что если эти признаки замечены у близких людей, включая родственников, то важно принять меры для защиты себя. Обратиться за помощью можно и к профессионалам, если человек почувствует, что не может справиться самостоятельно. Специалисты считают, что общение с абьюзерами может спровоцировать расстройство личности, вылечить которое будет крайне тяжело.

Авторы Евгений Самарин