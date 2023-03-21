СБУ заочно предъявила обвинение Артемию Лебедеву после репортажа с Запорожской АЭС

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву, который снял репортаж на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Задокументирована преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции", — говорится в сообщении службы в телеграм-канале.

СБУ обвиняет блогера в том, что он отснял якобы заказной репортаж о ЗАЭС и распространил его среди своей полумиллионной аудитории в соцсетях. Лебедев, согласно заявлению, является фигурантом дела, возбуждённого по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, глорификация её участников" уголовного кодекса Незалежной.