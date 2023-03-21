СБУ заочно предъявила обвинение Артемию Лебедеву после репортажа с Запорожской АЭС
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву, который снял репортаж на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Задокументирована преступная деятельность российского блогера Артемия Лебедева, который в июне 2022 года незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции", — говорится в сообщении службы в телеграм-канале.
СБУ обвиняет блогера в том, что он отснял якобы заказной репортаж о ЗАЭС и распространил его среди своей полумиллионной аудитории в соцсетях. Лебедев, согласно заявлению, является фигурантом дела, возбуждённого по статье "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, глорификация её участников" уголовного кодекса Незалежной.
Напомним, власти Украины ещё несколько лет назад внесли Артемия Лебедева в списки "невъездных", но после начала специальной военной операции он смог нарушить запрет Киева и посетить освобождённые территории. В рамках трипа он посетил Донецк, Мариуполь и город Энергодар, где и расположена Запорожская АЭС.
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