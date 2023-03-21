Китайцы рулят: Кто владеет отелем в Москве, где остановился Си Цзиньпин Даже самые высокие гости из Китая предпочитают в других странах пользоваться сервисом своих земляков. Речь идёт о Си Цзиньпине и престижном отеле Soluxe Hotel на севере столицы. 21 марта, 16:30 Председатель КНР Си Цзиньпин. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов, © Soluxehotelmoscow.com

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин остановился в пятизвёздочном отеле Soluxe Hotel Moscow на улице Вильгельма Пика. Неподалёку — Ботанический сад, Останкинский парк и ВДНХ. Провести в этой гостинице ближайшие выходные будет стоить от 22 до 92 тысяч рублей. В разы дороже обойдётся президентский люкс площадью 373 квадрата — его-то и занял Си Цзиньпин. Этот номер расположен на последнем — 20-м — этаже, из него открывается панорамный вид на Китайский ландшафтный парк. Внутри семь комнат: роскошная гостиная, совмещённая со столовой, барной зоной и отдельной кухней; две элегантные спальни и просторный кабинет; два отдельных санузла с душевыми кабинами, ванной и джакузи; турецкий хаммам с женской и мужской зоной; гостевой санузел и гардеробные. Президентский люкс готовится индивидуально к заезду каждого гостя.







Лайф выяснил, кто управляет гостиницей, где остановился лидер Китая. Это компания, зарегистрированная почти двадцать лет назад, — ООО "Парк Хуамин". Всё это время её основным видом деятельности было строительство. Чистая прибыль за 2021 год там достигла почти миллиарда рублей, за 2022-й — почти два миллиарда. Судя по базе СПАРК, "Парк Хуамин" принадлежит китайской международной инвестиционной корпорации "Хуамин". А та, в свою очередь, подотчётна китайской Комиссии Госсовета по надзору за государственным имуществом и управлению.













— Строительство гостиницы, а также примыкающих к нему парка и культурно-делового центра обошлось в триста миллионов долларов, — ранее заявлял гендиректор Парка Хуамин Чжао Яньтун. Оператором Soluxe Hotel Moscow, по его словам, стала международная гостиничная сеть Intercontinental.

Большинство топ-менеджеров гостиницы — китайцы. Питанием и обслуживанием управляет господин Ли Джэн. Инвестиции распределяет господин Чжао Цинхуа. Туроператоров и логистику курирует госпожа Хань Сюэмэй. Недавно последняя провела в одном из московских вузов мастер-класс, как выучиться на китаиста и где эта специальность востребованна.

Россияне тоже трудятся в Soluxe Hotel Moscow. Например, директором по персоналу является Анна Жиленко, корпоративным лидером — Ирина Виноградова.

Кадровик Анна Жиленко и куратор туроператоров Хань Сюэмэй перед студентами. Фото © РосНОУ

Сейчас в российских судах рассматривается лишь одно дело с участием ООО "Парк Хуамин". Отель является одним из главных кредиторов (речь об иске на 311 млн рублей) фирмы "Артеза", которая занимается благоустройством ландшафта. Сейчас "Артеза" банкротится. Один из её совладельцев — известный российский бизнесмен Денис Кусенков.

Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов Почему лидер Китая предпочёл в Москве отель своих соотечественников? 0 Ради безопасности Чтобы деньги за аренду номеров вернулись в Китай Чтобы показать, что национальный бизнес у него в приоритете

Авторы Егор Пережогин