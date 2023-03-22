Выделенная сеть LTE заработала на Удоканском месторождении меди в Забайкалье
Удоканское месторождение меди в Забайкалье. Фото © udokancopper.ru
В Забайкальском крае на одном из крупнейших в мире месторождений меди запущена выделенная частная LTE-сеть. Private LTE для устойчивой связи и автоматизации производственных процессов на территории "Удоканской меди" построила российская телекоммуникационная компания "МегаФон".
Оператор смонтировал технологическую сеть, обеспечивающую полное покрытие производственной территории: карьера и технологического комплекса будущего горно-металлургического комбината, включающего обогатительную фабрику и металлургический завод. При этом частная сеть для "Удоканской меди" построена на оборудовании отечественного вендора, что позволяет оперативно вносить изменения с учётом возникающих потребностей производства.
Всего на территории установлено шесть базовых станций с широким диапазоном частот, которые поддерживают 4G, обеспечены резервные каналы связи. На месторождении также применяются indoor-решения и другие технологии, благодаря которым обеспечивается высокоскоростная передача данных.
Как отмечается в сообщении, закрытой сети не страшны помехи, она отвечает современным требованиям информационной безопасности и позволяет быстро масштабировать зону покрытия с меньшими издержками. Наличие единой, устойчивой и закрытой среды особенно важно для стратегических добывающих и промышленных предприятий.
"Крупные предприятия всё чаще выбирают Private LTE для организации внутренних процессов из‑за её высокой надёжности и безопасности, а также расширенных возможностей для цифровизации производства", — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина.
На Удоканском месторождении добывают руду для технологий будущего. Фото © vk.com / Мы – "Удоканская медь"
По словам гендиректора компании "Удоканская медь" Алексея Ящука, система обеспечит высокую эффективность термометрического контроля грунтов, мониторинга состояния вечной мерзлоты, контроля технических параметров энергетических систем. Она гарантирует постоянное беспроводное видеонаблюдение, а значит, соблюдение самых высоких стандартов безопасности.