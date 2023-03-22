Выделенная сеть LTE заработала на Удоканском месторождении меди в Забайкалье

В Забайкальском крае на одном из крупнейших в мире месторождений меди запущена выделенная частная LTE-сеть. Private LTE для устойчивой связи и автоматизации производственных процессов на территории "Удоканской меди" построила российская телекоммуникационная компания "МегаФон".

Оператор смонтировал технологическую сеть, обеспечивающую полное покрытие производственной территории: карьера и технологического комплекса будущего горно-металлургического комбината, включающего обогатительную фабрику и металлургический завод. При этом частная сеть для "Удоканской меди" построена на оборудовании отечественного вендора, что позволяет оперативно вносить изменения с учётом возникающих потребностей производства.

Всего на территории установлено шесть базовых станций с широким диапазоном частот, которые поддерживают 4G, обеспечены резервные каналы связи. На месторождении также применяются indoor-решения и другие технологии, благодаря которым обеспечивается высокоскоростная передача данных.

Как отмечается в сообщении, закрытой сети не страшны помехи, она отвечает современным требованиям информационной безопасности и позволяет быстро масштабировать зону покрытия с меньшими издержками. Наличие единой, устойчивой и закрытой среды особенно важно для стратегических добывающих и промышленных предприятий.

"Крупные предприятия всё чаще выбирают Private LTE для организации внутренних процессов из‑за её высокой надёжности и безопасности, а также расширенных возможностей для цифровизации производства", — говорит директор по развитию корпоративного бизнеса "МегаФона" Наталья Талдыкина.

На Удоканском месторождении добывают руду для технологий будущего. Фото © vk.com / Мы – "Удоканская медь"