В каких случаях можно покупать в иностранных интернет-магазинах анонимно Когда россияне могут совершать покупки в иностранных интернет-магазинах без согласования со своим банком. 22 марта, 12:35 Обложка © Shutterstock

В России вступили в силу поправки в законодательство, которые разрешают делать покупки в иностранных онлайн-магазинах без идентификации. Условий два: разовая сумма покупки не должна превышать 15 тысяч рублей и у банка не должно быть подозрений, что это операция по выводу или отмыванию денежных средств.

Раньше строго по закону переводы денег в адрес иностранной организации вне зависимости от назначения платежа требовали обязательной идентификации плательщика. То есть формально для покупки в иностранном интернет-магазине надо было лично явиться в банк и провести платёж оттуда; либо пройти идентификацию другим способом, согласованным с банком; либо совершать покупки только в интернет-магазинах, зарегистрированных в России.

По факту эти условия граждане практически не соблюдали и каждый российский покупатель иностранного интернет-магазина теоретически мог быть привлечён к ответственности за нарушение антиотмывочного законодательства (115-ФЗ).

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Теперь спорная норма отменена и российские кредитные организации могут без идентификации граждан выполнять переводы до 15 тысяч рублей в пользу иностранных интернет-магазинов, если эта операция нужна для оплаты товаров либо услуг.

— Поправки распространяются на объекты потребительского спроса, например товары, которые производятся не в России. В текущих условиях данный шаг снимает лишний контроль с добросовестных граждан и создаёт конкуренцию цен, а это благоприятно для всего рынка отечественных интернет-площадок, — пояснил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Однако стоит учесть, что действие нового закона не распространяется на случаи, когда у сотрудников банка могут возникнуть. подозрения в незаконности операции. Например, если получателем перевода является физлицо или некоммерческая организация.

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Ранее Банк России указал, что считает необходимым предоставить гражданам РФ возможность бесплатно осуществлять переводы между своими счетами в разных российских банках в пределах 1,4 млн рублей. Это заявление полностью согласуется с законопроектом , который уже принят Госдумой в первом чтении.

Для справки: сейчас средний размер тарифа за межбанковский перевод крупной суммы по номеру карты составляет 1–1,5% (за исключением переводов в системе быстрых платежей, но там безкомиссионная сумма ограничена 100 тысячью рублями в месяц).

Авторы Максим Греков