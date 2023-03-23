Торговая сеть пригласила известного футболиста постоять "на воротах" из-за наплыва посетителей

Торговая сеть METRO пригласила известного футбольного вратаря провести "матч" в 90 минут в стенах торгового центра. Помощь голкипера действительно может потребоваться, ведь METRO отменяет карты гостя. Так как теперь свободный проход в торговые центры компании доступен для всех желающих, покупателей станет гораздо больше — и кто-то должен "охранять ворота".

METRO написала известному футбольному вратарю такое письмо:

Мы отменили карты гостя на входе... Представляете, сколько придёт людей на такое предложение? Спойлер: много. Настоящее цунами! И тут мы возвращаемся к нашим воротам... Если бы вы согласились встать на их защиту хотя бы на 90 минут — мы были бы вам благодарны. Как и наши клиенты, которые смогут сконцентрироваться на атаке полок с товарами

Взамен спортсмену предлагают именную карту с 10 000 бонусов и даже аккомпанемент в виде "Футбольного марша".

Напомним, что с 16 марта METRO отменяет карты клиента, по которым раньше был доступен проход в торговые центры. Таким образом компания хочет стать более открытой и разрушить стереотип о недоступности своих торговых центров.

"Наша цель — разрушить стереотип о недоступности торговых центров METRO, ведь мы предлагаем уникальный ассортимент, собственные торговые марки, эксклюзивные позиции в алкоголе, которые доставляются напрямую из зарубежных стран, а также выгодное оптовое предложение. В этом году METRO уже запустила доставку в Москве за полчаса, теперь мы делаем наши торговые центры более доступными для клиентов", — рассказал генеральный директор "METRO Россия" Йоханнес Толай.