Таксистов и курьеров ждут перемены: как они будут платить налоги Законодатели разработали поправки в закон "О занятости населения в РФ". Кого в первую очередь коснутся новые правила и почему "серые" зарплаты могут исчезнуть? 23 марта, 23:40 Обложка © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В Госдуме прошёл первое чтение законопроект с поправками в законодательство о занятости. В случае его принятия стоит ожидать серьёзных изменений не только в законах о труде, но и во всех тесно связанных с ними. В том числе и о налогах для некоторых категорий россиян.

Новый тип занятости — платформенная

Этот термин будет применим к работам, где сотрудники предоставляют потребителям свои услуги через использование интернет-платформ. Примером таких работников могут служить курьеры и таксисты. Эксперты уже отмечают несколько нюансов, вызывающих вопросы применительно к этой самой платформенной занятости.

В законопроекте закреплено, что оператор платформы (то есть фактический наниматель) будет иметь возможность самостоятельно устанавливать ежедневное количество часов работы сотрудника на каждого конкретного работодателя. При этом оператор должен будет осуществлять контроль за налоговыми отчислениями своих платформенных работников. У специалистов обе эти идеи вызывают больше вопросов, чем ответов.

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

— На первый взгляд, "платформенная занятость" очень близка к понятию "самозанятость", с той лишь разницей, что в первом случае делается акцент на использовании электронной платформы, предоставляемой корпорацией-агрегатором. Однако по факту есть своя специфика, а для защиты прав исполнителей, работающих над заказами получаемых "на платформе", вероятно, придётся вводить правило обязательного оформления правоотношений через договор гражданско-правового характера. В этом случае "платформенная занятость" будет гарантировать работнику соблюдение трудовых норм, — поясняет депутат Госдумы Никита Чаплин.

С такой оценкой согласна финансовый эксперт Татьяна Упир, которая отметила, что в настоящее время оказание услуг через онлайн-платформы, как правило, расцениваются как гражданско-правовые отношения, однако суды нередко переквалифицируют их в трудовые, и этот подход требует отражения в новом законе.

— Законопроект не решает основную проблему "платформенной занятости" — непрозрачность социальных гарантий и налоговых отчислений на сотрудника. Документ обозначает, что оператор платформы должен осуществлять выплату налогов и прочих отчислений, но ответственность в случае нарушений в законопроекте не предусмотрена. Очевидно, что ко второму чтению эти моменты требуют доработки. Кроме того, наверное, потребуются некоторые поправки и в налоговый закон.

Зарплата "в конверте" исчезнет

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В законопроекте предусмотрен комплекс мер, направленных на борьбу с нелегальным трудоустройством. В частности, для их реализации предполагается вести мониторинг компаний-работодателей при помощи электронных систем межведомственного взаимодействия. При этом под "прицел" разных ведомств могут попадать и граждане, особенно если их расходы превышают задекларированные доходы.

Логическая цепочка контроля выглядит так: банк автоматически отчитывается о транcакциях перед налоговиками, система которых сама сравнивает расходы и заявленные гражданином доходы и передаёт информацию в Роструд, который сравнивает данные с теми, что есть в базе Социального фонда РФ. Если есть нестыковки, то от всех ведомств последуют требования объяснений к работодателю и, возможно, к самому гражданину.

— Законопроект в том числе отражает политику государства в области контроля оборота финансовых средств, с которых не уплачены налоги, — считает старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Очевидно, что если деньги получены гражданином в результате труда, то казна должна получить процент, установленный налоговым законодательством. В случае вступления закона в силу предполагается ответственность и работодателя, и, возможно, самого работника. Такой подход сделает зарплату "в конверте" ещё менее привлекательной.

Для справки: в настоящее время в России существует ответственность за ненадлежащее оформление трудовых правоотношений, но она распространяется прежде всего на работодателя (штраф до 100 тыс. рублей).

Как работодатель выплачивает вам зарплату? 0 Всё по закону, вся зарплата "белая" Премию дают "в конверте", остальное всё по закону. Получаю только наличные

Авторы Максим Греков