Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Столкновения и поджог мэрии: Миллион французов продолжают бастовать против пенсионной реформы

Китай стал соавтором резолюции по расследованию диверсий на "Северных потоках"

Россияне не смогли обыграть Иран в Тегеране

Илья Варламов — теперь иноагент

Саммит ЕС утвердил возможность поставок Украине ракет класса "земля — земля"

World Athletics восстановила членство ВФЛА, но россиян всё равно не допустят к турнирам

Румыния потребовала от Киева свои исторические земли, иначе — вернёт силой

Медведев зачитал директорам военных заводов телеграмму Сталина от 1941 года

Арестованный в Милане сын российского губернатора Усса пропал перед экстрадицией в США

Министр спорта России оценил обнадёживающее заявление главы МОК

Наш скафандр свободнее: Космонавт Анна Кикина сравнила Crew Dragon и "Союз"

Россиянка ответила на самые животрепещущие вопросы о полёте в американском космическом корабле, в том числе о жёсткости приводнения и возможности перейти на ручное управление в экстренном случае.

23 марта, 23:40
<p>Анна Кикина. Обложка © ТАСС / Шелепин Андрей</p>

Анна Кикина. Обложка © ТАСС / Шелепин Андрей

Полёт на корабле Crew Dragon был очень комфортным, рассказала космонавт Анна Кикина на послеполётной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Напомним, 12 марта 2023 года россиянка вернулась на Землю с Международной космической станции на космическом корабле SpaceX. На нём же она в октябре 2022 года стартовала в составе экипажа миссии Crew-5. Анна Кикина провела в космосе 157 дней и, помимо всего прочего, управляла со станции роботизированной рукой-манипулятором ERA, которая помогает работать в открытом космосе.

Стоит отметить, что полёт Анны Кикиной стал первым случаем возобновления взаимных перекрёстных космических миссий после завершения программы Space Shuttle: до этого больше десяти лет иностранные астронавты летали на "Союзах", а своего космического транспорта у США не было.

Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина во время отправления на электромобиле Tesla на стартовую площадку Космического центра имени Джона Кеннеди. Фото © ТАСС / Юматов Сергей

Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина во время отправления на электромобиле Tesla на стартовую площадку Космического центра имени Джона Кеннеди. Фото © ТАСС / Юматов Сергей

Расположение человека в кресле (в корабле SpaceX. — Прим. Лайфа) более физиологичное, чем в нашем корабле, и более свободное положение тела в пространстве, но это за счёт того, что конструкция корабля отличается, подчеркнула Анна.

Приводнение было мягким, заверила космонавт. Напомним, американские космические корабли садятся на воду Атлантического океана, российские — на твёрдую землю в степях Казахстана. При этом у обоих этих способов есть свои особенности, связанные, в частности, с погодой и конструкцией кораблей. К примеру, американские корабли садятся только на парашютах, а у "Союзов" есть в дополнение к ним специальные двигатели для смягчения посадки.

Поэтому они и совершают на воду посадку, чтобы её смягчить, именно на это рассчитан корабль (Crew Dragon. — Прим. Лайфа) по своей задумке, объясняет Анна Кикина.

Макеты обоих кораблей "просто прекрасны" и максимально приближены к реальности, отметила она. Полноразмерный макет Crew Dragon расположен в городе Хоторне недалеко от Лос-Анджелеса. Там же находится завод по производству ракет Falcon.

У всего экипажа сложилось впечатление, когда мы уже зашли в свой корабль перед стартом, когда он стоял на ракете-носителе, и у нас сложилось впечатление после открытия люка, что мы снова сидим в макете. И это же прекрасно, когда максимальное соответствие, поделилась космонавт.

Экипаж миссии Crew-5, космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, астронавты NASA Джош Кассада, Николь Манн и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката (слева направо). Фото © ТАСС / АР / John Raoux

Экипаж миссии Crew-5, космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, астронавты NASA Джош Кассада, Николь Манн и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката (слева направо). Фото © ТАСС / АР / John Raoux

Российский скафандр "Сокол" в целом свободнее, чем скафандр SpaceX, отметила космонавт. Американский "более приближен к телу", говорит она. Кроме того, Анна упомянула некоторые отличия в обеспечении герметичности костюма: на "Соколе" это делается за счёт плотного закрытия в области живота, а на скафандре SpaceX эту роль выполняют специальные молнии на ногах и запястьях. Также есть разница в том, как обеспечивается радиосвязь.

В скафандре SpaceX звук при радиообмене поступает через специальные наушники, которые вставляются в уши, анатомические, а микрофон встроен в шлем. А у нас в скафандре "Сокол" шлемофоны, которые сначала надеваются на голову, и радиообмен идёт непосредственно через шлемофон, — рассказала космонавт.

Многих интересовал вопрос о возможности ручного управления на корабле Crew Dragon — в SpaceX всегда подчёркивают, что полёт на этом корабле полностью автоматизирован, но в истории космонавтики известны случаи, когда с автоматикой случались проблемы и было необходимо перейти на ручное управление.

Политика SpaceX направлена на то, чтобы сделать космические полёты максимально автоматизированными. То есть минимальное включение экипажа. Они могут включаться на определённых самых острых моментах, самых влияющих на безопасность, но чаще всего Земля всё равно это успевает отследить. Очень активное идёт участие Земли по работе с кораблём, но экипаж всё равно имеет возможность выдачи особо важных команд, прояснила Анна Кикина.

Она добавила, что острую фазу первых дней послеполётной реабилитации в США она проходила под руководством российских специалистов.

Космические плюсы и минусы: Красивый Crew Dragon против надёжного "Союза"

Космические плюсы и минусы: Красивый Crew Dragon против надёжного "Союза"

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!