Наш скафандр свободнее: Космонавт Анна Кикина сравнила Crew Dragon и "Союз" Россиянка ответила на самые животрепещущие вопросы о полёте в американском космическом корабле, в том числе о жёсткости приводнения и возможности перейти на ручное управление в экстренном случае. 23 марта, 23:40 Анна Кикина. Обложка © ТАСС / Шелепин Андрей

Полёт на корабле Crew Dragon был очень комфортным, рассказала космонавт Анна Кикина на послеполётной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Напомним, 12 марта 2023 года россиянка вернулась на Землю с Международной космической станции на космическом корабле SpaceX. На нём же она в октябре 2022 года стартовала в составе экипажа миссии Crew-5. Анна Кикина провела в космосе 157 дней и, помимо всего прочего, управляла со станции роботизированной рукой-манипулятором ERA, которая помогает работать в открытом космосе.

Стоит отметить, что полёт Анны Кикиной стал первым случаем возобновления взаимных перекрёстных космических миссий после завершения программы Space Shuttle: до этого больше десяти лет иностранные астронавты летали на "Союзах", а своего космического транспорта у США не было.

Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина во время отправления на электромобиле Tesla на стартовую площадку Космического центра имени Джона Кеннеди. Фото © ТАСС / Юматов Сергей

— Расположение человека в кресле (в корабле SpaceX. — Прим. Лайфа) более физиологичное, чем в нашем корабле, и более свободное положение тела в пространстве, но это за счёт того, что конструкция корабля отличается, — подчеркнула Анна.

Приводнение было мягким, заверила космонавт. Напомним, американские космические корабли садятся на воду Атлантического океана, российские — на твёрдую землю в степях Казахстана. При этом у обоих этих способов есть свои особенности, связанные, в частности, с погодой и конструкцией кораблей. К примеру, американские корабли садятся только на парашютах, а у "Союзов" есть в дополнение к ним специальные двигатели для смягчения посадки.

— Поэтому они и совершают на воду посадку, чтобы её смягчить, именно на это рассчитан корабль (Crew Dragon. — Прим. Лайфа) по своей задумке, — объясняет Анна Кикина.

Макеты обоих кораблей "просто прекрасны" и максимально приближены к реальности, отметила она. Полноразмерный макет Crew Dragon расположен в городе Хоторне недалеко от Лос-Анджелеса. Там же находится завод по производству ракет Falcon.

— У всего экипажа сложилось впечатление, когда мы уже зашли в свой корабль перед стартом, когда он стоял на ракете-носителе, и у нас сложилось впечатление после открытия люка, что мы снова сидим в макете. И это же прекрасно, когда максимальное соответствие, — поделилась космонавт.

Экипаж миссии Crew-5, космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина, астронавты NASA Джош Кассада, Николь Манн и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката (слева направо). Фото © ТАСС / АР / John Raoux

Российский скафандр "Сокол" в целом свободнее, чем скафандр SpaceX, отметила космонавт. Американский "более приближен к телу", говорит она. Кроме того, Анна упомянула некоторые отличия в обеспечении герметичности костюма: на "Соколе" это делается за счёт плотного закрытия в области живота, а на скафандре SpaceX эту роль выполняют специальные молнии на ногах и запястьях. Также есть разница в том, как обеспечивается радиосвязь.

— В скафандре SpaceX звук при радиообмене поступает через специальные наушники, которые вставляются в уши, анатомические, а микрофон встроен в шлем. А у нас в скафандре "Сокол" — шлемофоны, которые сначала надеваются на голову, и радиообмен идёт непосредственно через шлемофон, — рассказала космонавт.

Многих интересовал вопрос о возможности ручного управления на корабле Crew Dragon — в SpaceX всегда подчёркивают, что полёт на этом корабле полностью автоматизирован, но в истории космонавтики известны случаи, когда с автоматикой случались проблемы и было необходимо перейти на ручное управление.

— Политика SpaceX направлена на то, чтобы сделать космические полёты максимально автоматизированными. То есть минимальное включение экипажа. Они могут включаться на определённых — самых острых моментах, самых влияющих на безопасность, но чаще всего Земля всё равно это успевает отследить. Очень активное идёт участие Земли по работе с кораблём, но экипаж всё равно имеет возможность выдачи особо важных команд, — прояснила Анна Кикина.

Она добавила, что острую фазу первых дней послеполётной реабилитации в США она проходила под руководством российских специалистов.

Авторы Адель Романенкова