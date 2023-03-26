7 простых способов справиться с головной болью без таблеток Таблетки и средства от головной боли — последний эшелон в борьбе с недугом. Но есть способы, позволяющие избежать приёма сильнодействующих лекарств. 25 марта, 23:40 Таблетки от головной боли не всегда могут помочь и часто лишь снимают симптомы. © Shutterstock

Головная боль может быть вызвана множеством факторов, но наиболее распространённой причиной является напряжение мышц головы и шеи, которое может быть вызвано стрессом, усталостью, неправильной осанкой, неудобной позой при работе за компьютером или с телефоном, недостаточным количеством сна, а также длительным чтением или напряжением глаз при низкой освещённости. Эти простые приёмы помогут быстро избавиться от головной боли без лекарств.

Массаж: как правильно делать, продолжительность, зоны массажа

Массаж головы и шеи. Лёгкий массаж головы и шеи может помочь расслабить мышцы и уменьшить напряжение, что приведёт к улучшению кровообращения и уменьшению боли. Если нет возможности отправиться к мануальному терапевту, то можно сделать массаж головы и шеи самостоятельно.

Массаж головы и шеи самостоятельно.

Компресс и повязка на голову: как делать, куда прикладывать

Применение холодного или горячего компресса поможет быстро снять спазмы мышц и облегчить функционирование сосудов головного мозга. Холодный компресс может уменьшить воспаление и болезненность, в то время как горячий компресс может помочь расслабить мышцы. Прикладывать холодные и горячие компрессы можно как на очаг боли, так и вокруг него.

Имбирь

Имбирь. Фото © shutterstock

Употребление чая с имбирём также эффективно при головных болях. Имбирь обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить болезненность и улучшить кровообращение. Он содержит множество биологически активных соединений, включая гингеролы, шогаолы и зингиберены, которые могут оказывать антиоксидантное, противовоспалительное и болеутоляющее действие на организм. Кроме того, имбирь может помочь расширить кровеносные сосуды, улучшить кровообращение и уменьшить напряжение в мышцах головы и шеи, что также может привести к уменьшению головной боли.

Миндальное масло: для лица и головы

Масло миндаля может помочь уменьшить болезненность и улучшить кровообращение, если нанести его на лоб и виски. Миндальное масло помогает при головных болях благодаря своим противовоспалительным и успокаивающим свойствам. Оно содержит множество полезных биологически активных веществ, включая витамин Е, омега-3 жирные кислоты, фитостеролы и антиоксиданты. Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в миндальном масле, могут помочь уменьшить локальное воспаление. Кроме того, витамин Е, который также содержится в миндальном масле, является сильным антиоксидантом и снижает воспаление и болевые ощущения.

Лавандовое масло

Использование этого масла помогает уменьшить болезненность и успокоить нервную систему. Нанесите несколько капель на виски или сделайте ароматическую ванну. Напрямую помочь в купировании головной боли оно не может, но в его составе содержится множество полезных биологически активных веществ, включая линалоол и линалуил ацетат, которые являются естественными седативными средствами. Лавандовое масло может помочь снизить напряжение и стресс, которые становятся причиной головной боли. Оно улучшает кровообращение, снижает воспаление и уменьшает мышечное напряжение, что также может привести к снятию боли.

Можжевельник и масло эвкалипта

Масло эвкалипта. Фото © Shutterstock

Можжевельник содержит терпены, которые могут помочь снизить воспаление и болевые ощущения в голове. Масло эвкалипта содержит камфору, которая является естественным анестезирующим веществом и помогает снять головную боль. Кроме того, эвкалиптовое масло может помочь улучшить кровообращение и снизить напряжение, что также приводит к уменьшению головной боли.

При головной боли можно добавить несколько капель масла из этой смеси к тёплой воде и вдыхать пары либо наносить масло на виски или массировать шею.

Чай с мятой: рецепт, как заваривать

Мята содержит ментол, который является естественным анестезирующим и спазмолитическим средством, которое может помочь снизить болевые ощущения и расслабить мышцы головы. Кроме того, мята обладает противовоспалительными свойствами: она снижает локальное воспаление. Антибактериальные свойства мяты также уменьшают риск возникновения головной боли, вызванной инфекцией. Чай с мятой также может помочь улучшить кровообращение и снизить напряжение, что приведёт к уменьшению головной боли. Как готовить чай с мятой?

Нагрейте воду до кипения. Положите сухую или свежую мяту в чайник или кружку (1–2 чайные ложки на 1 чашку). Залейте кипятком сверху мяту и дайте настояться около 5–7 минут. Добавьте мёд или лимон по вкусу. Процедите чай через ситечко или марлю.

Готовый чай с мятой можно пить горячим или остудить и пить как ледяной чай. Он может быть эффективным в снятии головной боли, особенно если головная боль связана со стрессом или усталостью.

Авторы Евгений Жуков