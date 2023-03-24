Марк Цукерберг стал отцом в третий раз и назвал дочь в честь ушастой медузы

Соучредитель и председатель компании Meta ("Мета")* Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан стали родителями в третий раз. Радостной новостью счастливые родители поделились в соцсетях. На свет появилась малышка Аурелия. Имя необычное, но довольно странное, ведь именно так называются ядовитые ушастые медузы. Лёгкое прикосновение щупальца аурелии может вызвать сильный ожог.

Новостью о рождении третьей дочери Марк Цукерберг поделился в Facebook*. Фото из соцсетей

Лайф напоминает, что у 38-летнего миллиардера и его супруги есть двое старших дочерей — Максима появилась на свет в 2015 году, а Августа — в 2017-м. Марк Цукерберг и Присцилла Чан познакомились во время учебы в Гарвардском университете при пикантных обстоятельствах — на студенческой вечеринке в очереди в туалет. В 2012 году они сыграли скромную свадьбу, которая состоялась в их особняке, на торжестве присутствовали только близкие друзья.

Марк Цукерберг – автор и разработчик социальной сети Facebook*, в 2007 году ставший самым молодым американским миллиардером. Входит в список богатейших людей по версии Forbes. Состояние Цукерберга оценивалось в $77 миллиардов. В октябре 2021 года компания Facebook была переименована в Meta*. Подробнее о его пути к успеху читайте на сайте uznayvse.ru