"Сам чуть не поверил": Иосиф Пригожин назвал фейком появившуюся в Сети аудиозапись
Иосиф Пригожин назвал фейком аудиозапись "его разговора с влиятельным человеком"
Разошедшуюся по Сети аудиозапись якобы разговора музыкального продюсера Иосифа Пригожина с миллиардером Фархадом Ахмедовым первый назвал фейком. Он сообщил, что никаких таких бесед "с одним влиятельным человеком" не вёл.
Пригожин назвал фейком появившуюся запись "его разговора" в Сети. Видео © Telegram / Иосиф Пригожин
"Сейчас в Интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком… Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк", — заявил Пригожин в Сети.
В той записи якобы Пригожин и его собеседник высказывают критику в адрес действий российских властей и специальной военной операции. Продюсер в ответ на это заявляет, что всё подстроено, а его настоящая позиция всем известна.
"Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу… Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле", — заключил Пригожин.
Ранее Лайф писал, что Пригожин назвал Макаревича выжившим из ума стариком за призыв к врачам разобраться в русских. Заявления певца в адрес наших людей крайне агрессивны, подчеркнул тогда продюсер.
Telegram / Иосиф Пригожин