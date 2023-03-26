"Сам чуть не поверил": Иосиф Пригожин назвал фейком появившуюся в Сети аудиозапись

Разошедшуюся по Сети аудиозапись якобы разговора музыкального продюсера Иосифа Пригожина с миллиардером Фархадом Ахмедовым первый назвал фейком. Он сообщил, что никаких таких бесед "с одним влиятельным человеком" не вёл.

Пригожин назвал фейком появившуюся запись "его разговора" в Сети. Видео © Telegram / Иосиф Пригожин

"Сейчас в Интернете распространяется фальшивая аудиозапись с якобы моим голосом и разговором с одним влиятельным человеком… Этот голос точно не имеет никакого отношения ко мне. Это фейк", — заявил Пригожин в Сети.

В той записи якобы Пригожин и его собеседник высказывают критику в адрес действий российских властей и специальной военной операции. Продюсер в ответ на это заявляет, что всё подстроено, а его настоящая позиция всем известна.

"Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу… Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех интервью и в общественном поле", — заключил Пригожин.