На борцовском ковре: Алюминиевая компания открыла спортивный кластер 26 марта, 18:39 Обложка © Центр спортивных единоборств

25 марта в Центре спортивных единоборств (ЦСЕ) Саяногорска состоялся День открытых дверей. Посетить его смогли все желающие. ЦСЕ в Саяногорске, стоимость которого составила несколько сотен миллионов рублей, полностью построен на средства компании РУСАЛ.

К жителям города, собравшимся у новенького Центра, обратился четырёхкратный чемпион мира по спортивному самбо, а ныне директор по работе с молодёжными и общественными организациями РУСАЛа Виталий Минаков, зачитавший обращение основателя компании Олега Дерипаски: "Наш регион — поистине становой хребет России, и, чтобы укрепить страну, нам в ближайшие годы предстоит развиваться даже ещё быстрее, чем прежде. Для этого нужны люди с настоящим сибирским характером — не боящиеся вызовов, всегда готовые отразить удар и взять новую вершину. Чемпионами становятся не тогда, когда выигрывают поединок, а за часы, недели, месяцы и годы, что проходят в изнурительных тренировках. Для таких, как вы, для будущих чемпионов мы открываем центры спортивной подготовки, где вы сможете раскрыть себя и доказать силу своего характера. Мы хотим, чтобы у каждого из вас была возможность тренироваться и идти к своим победам".

Фото © Центр спортивных единоборств

Спортивный кластер

Строительство Центра спортивных единоборств — это очередной шаг на пути осуществления комплексной социальной программы развития регионов, задуманной Олегом Дерипаской ещё 20 лет назад одновременно с созданием крупнейшей в России алюминиевой компании. Среди её важнейших направлений — поддержка здорового образа жизни и спорта. Когда-то Дерипаска инициировал всероссийский проект "На лыжи!", теперь пришло время единоборств.

Виталий Минаков в интервью говорит, что эти центры на деле реализуют представление Олега Владимировича о Сибири как о крае со своим особенным менталитетом. Смелость, способность постоять за себя и отстаивать свои суждения — это становой хребет Сибири и культурный код настоящего сибиряка. Создание борцовских клубов естественно вписывается в этот жизненный уклад.

Фото © Центр спортивных единоборств

Минаков отмечает: "Сейчас благодаря Олегу Владимировичу Дерипаске открываются три центра спортивных единоборств: сегодня в Саяногорске, а совсем скоро — в Братске и Тайшете. В планах — ещё семь подобных центров — в Ачинске, Волгограде, Дивногорске, Краснотурьинске, Красноярске, Североуральске и Шелехове. В них будут работать секции бокса, борьбы, дзюдо, самбо, карате. Компания не только ведёт строительство этих центров, но и разрабатывает программу развития спорта на каждой конкретной территории, включая в первую очередь подбор квалифицированных тренеров. Она ориентирована на тех ребят, которые никогда до этого не ходили в спортивный зал, не занимались спортом".

За основу проекта спортивного сооружения было решено взять центр спортивных единоборств "Боец", который открыли в 2021 году в Усть-Лабинске на Кубани. Функционал комплекса продуман до мелочей. При необходимости помещения можно преобразовать в игровую площадку для баскетбола, волейбола и других игровых видов спорта. В комплексе, оборудованном окнами с двухкамерными стеклопакетами и светоотражающим наружным стеклом, предусмотрены и различные бытовые и подсобные помещения — раздевалки, душевые, сауны, кабинеты для персонала, медпункт, комнаты для хранения инвентаря и т.д.

"Молодёжь в Сибири крепкая"

В социальную программу компании входит не только спорт. Много внимания и средств уделяется развитию медицинской инфраструктуры. Так, в 2020 году специалисты предприятия мгновенно отреагировали на вызовы пандемии ковида и оперативно возвели семь медицинских центров помощи и спасения в городах Урала и Сибири. Этот проект стал воплощением общественной инициативы Олега Дерипаски по поддержке региональной медицины. С начала пандемии в 2020 году компания направила на борьбу с коронавирусной инфекцией и поддержку здравоохранения в регионах восемь млрд рублей.

Среди приоритетов — создание комфортной городской среды. Это развитие идеи основателя компании о том, что города должны быть привлекательны для жизни, работы и личностного роста. Жителям небольших сибирских городов и посёлков, считают в компании, должны быть доступны все "бонусы" крупных городов, в том числе возможность заниматься своим здоровьем в любом возрасте.

И особенно важное направление — работа с молодёжью.

— Создавая компанию, Дерипаска закладывал в её основу принцип развития территорий, работу с населением, молодёжью, создание соответствующей инфраструктуры. Я знаю, что он сильно радеет за те территории, где ведёт бизнес. По его инициативе строятся ковидные госпитали, различные спортивные сооружения, развиваются городские пространства, появляются новые парки и скверы. Дерипаска часто ездит, встречается с губернаторами, представителями органов власти, с молодёжью в рамках различных проектов, — отмечает Минаков.

Фото © Центр спортивных единоборств

В своё время Дерипаска начал создавать на предприятиях компании молодёжные советы. Сегодня они повсеместно превратились в важные рабочие и консультативные органы, оказывающие прямое воздействие на жизнь не только заводов компании, но и на городскую политику. Минаков по этому поводу говорит так:

— Молодёжи крайне важно иметь возможность самореализоваться. Когда молодой человек видит построенные в городе по инициативе молодёжного совета своего завода спортивную площадку, поликлинику или новый парк, то он испытывает чувство гордости, ощущение сопричастности к большим делам через созидательную деятельность. Именно этого у нас не хватает многим молодым людям, — говорит Минаков.

Фото © Центр спортивных единоборств

В Сибири молодёжь крепкая, тянется к спорту. Ей надо создать все условия для этого, развивать инфраструктуру. Это то, о чём постоянно говорит Дерипаска, необходимо смещение вектора внимания с Москвы, Петербурга и в целом с Центральной России на Сибирь. Потенциал, перспективы все здесь. Значение Сибири не только в её географическом положении и природных ресурсах. Самый ценный ресурс, считает Дерипаска, — это люди Сибири.

Авторы Валерия Мишина